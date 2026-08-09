Известный историк Гарварда и автор журнала Те Нев Ёркер Джилл Лепор в своей новой книге «Те Рисе анд Фалл оф те Артификиал Стате» выступила с серьезным предупреждением: современные технологические компании постепенно присваивают функции демократии. В интервью подкасту Экуитй издания TechCrunch ученая отметила, что передача частным корпорациям функций государственного управления приведет общество к господству алгоритмов и машин, а в итоге — к новому виду тирании. Этот процесс наносит ущерб не только политической системе, но и либерально-демократическим ценностям во всем мире. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По мнению ученой, концепция, которую она называет «искусственным государством», сегодня вытесняет национальные республики в США и других странах. Эта идея восходит к технократическим философским концепциям, формировавшимся на протяжении веков, и продвигает неизбежность управления обществом машинами. Автор отдельно подчеркнула, что не выступает против технологической отрасли, а главной проблемой считает попытки частных корпораций выполнять государственные функции.

Конфликт научной фантастики и политики

Среди тем, обсуждавшихся иксбт.ком и другими технологическими источниками, — критика Джилл Лепор в адрес лидеров Кремниевой долины, в частности Elon Musk, которые, неправильно понимая произведения научной фантастики и комиксы, пытаются построить будущее. По ее словам, фантастические идеи и образы, которые нравятся Elon Musk, на самом деле полностью противоречат политическим убеждениям предпринимателя и отрицают их.

В своей новой книге историк исследовала истоки подобных искусственных структур через призму научно-фантастической литературы. Согласно ее наблюдениям, общества, основанные на управлении машинами, не могут существовать долго и неизбежно приходят в упадок, однако современные технологические гиганты игнорируют эти исторические уроки.

Будущее демократии под угрозой

Один из главных вопросов, поднятых в книге, — упадок в последние годы равноправия и демократических свобод, формировавшихся на протяжении веков. Общество, основанное на управлении алгоритмами и корпорациями, лишает граждан возможности участвовать в политических процессах и усиливает мистификацию в обществе.

По мнению экспертов, книга важна благодаря глубокому научному и историческому анализу влияния современной технологической индустрии на общество. Она служит важным источником для понимания того, как в цифровую эпоху меняются отношения между государством и гражданином.