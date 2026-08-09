Марк Берналь может пойти против Ханси Флика в вопросе трансфера

·50·Спорт
Марк Берналь может пойти против Ханси Флика в вопросе трансфера

С приближением последних дней трансферного окна в ведущих клубах Европы всё активнее идёт формирование составов. По данным спортивного издания, перспективный полузащитник «Барселоны» Марк Берналь обеспокоен нехваткой игровой практики и рассматривает варианты ухода из команды. Интерес со стороны других клубов, в том числе «Манчестер Сити», делает ситуацию ещё более серьёзной. Об этом сообщает Goal.com.

Молодой талант и твёрдая позиция Ханси Флика

В настоящее время конкуренция в полузащите «Барселоны» чрезвычайно высока. Молодой футболист прекрасно понимает, что для профессионального развития и полной реализации своего потенциала ему необходимо регулярно выходить на поле. Однако главный тренер Ханси Флик категорически против ухода талантливого игрока и открыто заявил, что не разрешит его трансфер.

Немецкий специалист высоко оценивает способности молодого игрока и верит, что в будущем тот станет одной из ключевых фигур в центре поля команды, однако вопрос конкуренции остаётся нерешённым. Несмотря на полное доверие Ханси Флика, высокий уровень других центральных полузащитников вызывает у Берналя обоснованные сомнения в возможности получать регулярную игровую практику.

Трансферный рынок и будущие риски

Ранее клуб уже терял нескольких воспитанников, которые уходили в поисках достаточной игровой практики. Поэтому болельщики и специалисты внимательно следят за будущим других игроков центра поля. Если в течение сезона игровое время Марка Берналя останется ограниченным, он может принять решительное решение ради своей карьеры и всерьёз рассмотреть другие предложения.

Таким образом, руководство «Барселоны» и тренерский штаб предпринимают серьёзные усилия, чтобы сохранить свою молодую звезду. Однако личные амбиции футболиста и его желание чаще выходить на поле могут сохранять напряжённость ситуации вплоть до последних минут трансферного окна.

БарселонаМарк БернальХанси ФликТрансферыЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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