Samsung изменила план обновлений для Galaxy S23 FE

Компания Samsung внесла изменения в планы обновления программного обеспечения смартфона Galaxy S23 FE. Как сообщает иксбт.ком со ссылкой на данные официальной службы поддержки, устройство не получит обновление до Android 18, как ожидалось, а поддержка его операционной системы завершится на версии Android 17. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Напомним, модели Galaxy С23, С23+ и С23 Ultra вышли на рынок в феврале 2023 года с оболочкой One UI 5.1 на базе Android 13. Samsung обещала для этого флагманского семейства четыре крупных обновления Android, поэтому Android 17 должен был стать последней крупной версией операционной системы для этих моделей.

Ситуация с Galaxy S23 FE

Модель Galaxy S23 FE была представлена в октябре 2023 года и выпускалась с разными процессорами в зависимости от региона. В частности, американская версия оснащалась Snapdragon 8 Ген 1, а большинство других вариантов — чипом Exynos 2200. Версия с каталожным номером СМ-С711Н для рынка Южной Кореи также поступила в продажу сразу с One UI 6 на базе Android 14.

С учетом исходной версии Android и четырех поколений обновлений это устройство теоретически должно было получить обновление до Android 18. Однако один из пользователей опубликовал в социальной сети Кс (бывший Twitter) скриншот переписки со службой поддержки Samsung Кореа.

Причины решения компании

По словам представителя компании, Android 18 действительно первоначально рассматривался как последнее крупное обновление для корейской версии С23 FE, однако позднее планы изменились. В результате Android 17 был обозначен как финальная версия и для этой модели.

Таким образом, оболочка One UI 9 станет последним крупным обновлением не только для базовых моделей Galaxy С23, С23+ и С23 Ultra, но и для всех региональных версий С23 FE. При этом не имеет значения, с Android 13 или Android 14 смартфоны вышли на рынок.

В настоящее время Samsung работает над One UI 9 для семейства Galaxy С23, однако дата выхода стабильной версии этого обновления пока неизвестна.