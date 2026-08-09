ИИ Google DeepMind начал за сутки предсказывать опасные ураганы

·55·Технологии
ИИ Google DeepMind начал за сутки предсказывать опасные ураганы

Специалисты Google DeepMind и Google Ресеарч разработали модель искусственного интеллекта ВеатерНекст, способную точно прогнозировать развитие тропических циклонов в среднем на сутки раньше традиционных моделей. По данным Иксбт.ком, эта технология удивила даже метеорологов: её трёхдневный прогноз показал такую же точность, как обычный двухдневный анализ. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Возможности новой разработки наглядно продемонстрировал ураган «Мелисса», произошедший в октябре 2025 года. За целых пять дней до выхода шторма на сушу система ВеатерНекст с вероятностью 80% предсказала его движение в сторону Ямайки и усиление до максимальной — пятой — категории. В итоге стихийное бедствие действительно обрушилось на регион, вызвав сильные наводнения и оползни. Такое точное предупреждение за столь длительный срок дало ответственным службам дополнительное время для эвакуации населения, создания запасов и своевременной мобилизации необходимых ресурсов.

Особенности технологии

Одновременное прогнозирование траектории движения и интенсивности тропических циклонов считается одной из самых сложных задач в метеорологии. Если направление движения зависит от глобальных процессов, в частности атмосферных фронтов и ветров, то сила урагана определяется локальными условиями в океане и атмосфере. Предыдущие модели искусственного интеллекта хорошо справлялись с определением траектории, но испытывали трудности при прогнозировании интенсивности.

Модель ВеатерНекст обучалась не только на ограниченном наборе данных о циклонах, но и на огромном массиве обычных метеорологических наблюдений. Такой подход позволил системе одновременно прогнозировать общую погоду и изучать эволюцию тропических циклонов. Больше всего исследователей удивило то, что модель показывала высокие результаты даже при использовании атмосферных данных относительно низкого разрешения, в отличие от традиционных систем.

Создание сценариев и прогнозирование будущего

Кроме того, ВеатерНекст вместо одного фиксированного прогноза создаёт сотни или тысячи вероятных сценариев развития шторма. В рамках этого подхода модель учитывает, что небольшие начальные изменения со временем могут привести к совершенно разным результатам. Если в прошлом году для одного шторма она формировала 50 сценариев, то теперь это число увеличили до 1000. По словам специалистов, получить такое количество вариантов с помощью традиционных численных моделей, используя доступные вычислительные ресурсы, крайне сложно.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами подчёркивает, что искусственный интеллект не заменяет специалистов полностью, а служит лишь вспомогательным инструментом. Вместе с тем Google DeepMind открыл для научного сообщества исходный код моделей ВеатерНекст, использовавшихся для сезонного прогнозирования ураганов. Ожидается, что это позволит другим учёным изучить причины высокой точности системы и глубже понять закономерности в атмосфере.

GoogleИскусственный ИнтеллектWeatherNextУраганыМетеорология
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовКАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовСегодня, 06:20Компания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойКомпания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойСегодня, 05:59Продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииПродажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииСегодня, 05:21Креиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиКреиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиСегодня, 04:28Китай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюКитай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюСегодня, 01:53Фонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповФонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповСегодня, 01:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет