Революция в питании смартфонов: Honor работает над аккумуляторами емкостью 14 000 mAh

Вопрос автономности на рынке смартфонов по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем. Китайская компания Honor находится на пороге настоящего технологического прорыва в этой области. Согласно последним данным, бренд планирует поднять энергоемкость устройств до невероятного уровня за счет совершенствования технологии кремниевых аккумуляторов. Об этом сообщает Ixbt.com.

По сообщению издания ixbt.com, Honor активно увеличивает долю кремния в системе аккумуляторов своих новых моноблочных смартфонов. На данный момент этот показатель приблизился к 30 процентам. Такой подход позволяет резко увеличить энергоемкость батареи без значительного увеличения толщины устройства. Для пользователей это означает наличие огромного источника питания в компактном корпусе.

Компания уже готовит к серийному производству аккумуляторы емкостью 12 000 mAh. Этот показатель в несколько раз превышает стандарт современных массовых смартфонов. Для сравнения, большинство нынешних флагманов ограничены батареями в районе 5 000 – 6 000 mAh. В лабораториях Honor были зафиксированы еще более впечатляющие результаты: тестовые образцы продемонстрировали возможность хранения заряда до 14 000 mAh.

Технологический предел и новые возможности

По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе емкость 14 000 mAh может стать верхним пределом для всей индустрии смартфонов. В нынешних технологических условиях преодоление этого показателя считается крайне сложной задачей. Этот рекорд может быть обновлен только в том случае, если другие ведущие производители внедрят абсолютно новые системы батарей.

Первые шаги в этом направлении уже реализованы на практике. Ярким примером является смартфон Honor X80 Pro Max, недавно поступивший в продажу на китайском рынке. Главной особенностью данного устройства является оснащение огромным аккумулятором емкостью 11 000 mAh. Такой заряд обеспечивает работу смартфона в течение нескольких дней даже при самом активном режиме использования.

Стоит также отметить, что Honor X80 Pro Max выделяется не только емкостью, но и скоростью зарядки. Устройство поддерживает технологию проводной быстрой зарядки мощностью 90 W. Кроме того, благодаря функции реверсивной зарядки мощностью 27 W, смартфон может выполнять роль внешнего аккумулятора (powerbank) для других гаджетов.

На рынке Узбекистана бренд Honor также известен своими выносливыми батареями. Если модели емкостью 12 000 и 14 000 mAh выйдут на глобальный рынок, они, несомненно, станут оптимальным выбором для пользователей нашей страны, которые часто бывают в длительных поездках или хотят всегда оставаться на связи. Одним из главных достижений является то, что кремниевая технология гарантирует отсутствие избыточного утяжеления смартфонов.