iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер

·130·Технологии
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер

Компания Apple готовится к серьезным изменениям в дизайне и технологических возможностях своих будущих смартфонов, в частности модели iPhone 18 Pro. Согласно последним данным, блок камер нового устройства значительно увеличится, а выступающая часть корпуса станет толще. Это изменение связано не просто с внешним видом, а с технологическим обновлением, которое откроет новую эру в мобильной фотографии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ссылаясь на источники в цепочках поставок, издание иксбт.ком сообщает, что толщина камеры iPhone 18 Pro увеличится почти на 2 мм по сравнению с текущим поколением. Основная причина такого роста — внедрение системы переменной диафрагмы (вариабле апертуре) в основном модуле. Если в нынешних моделях iPhone используется фиксированная диафрагма ф/1.78, то новая система позволит механически изменять отверстие объектива в зависимости от условий съемки.

Новые возможности мобильной фотографии

Технология переменной диафрагмы позволит пользователям получить больше контроля над изображением. Например, при избыточном освещении диафрагма будет «закрываться», повышая резкость изображения. Напротив, в темной среде она будет максимально открываться, обеспечивая попадание большего количества света на сенсор. Ожидается, что это выведет качество ночных снимков на новый уровень.

Кроме того, Apple планирует использовать в новых смартфонах крупный 48-мегапиксельный сенсор размером 1/1.12 дюйма. Увеличение размера сенсора также приведет к тому, что модуль камеры будет занимать больше места внутри корпуса. По мнению экспертов, стоимость производства новой системы камер будет примерно на 50% выше текущих решений, что может повлиять на итоговую цену устройства.

Это нововведение в серии iPhone 18 Pro станет ключевым аспектом, который выделит устройство среди конкурентов на рынке не только визуально, но и по профессиональным возможностям съемки. Согласно данным, компании Samsung Дисплай и ЛГ Дисплай уже начали массовое производство ОЛЭД-дисплеев для устройств Apple, выпуск которых запланирован на 2026 год.

В то же время технологические инсайдеры поделились информацией и о других планах Apple. В частности, источник Фикс Фокус Дигитал подтвердил, что Apple пока приостановила работу над складным iPhone, однако активно ведет разработку новой модели iPhone SE 4. iPhone 18 Pro же ожидается как главный технологический флагман компании на ближайшие годы.

AppleiPhone 18 ProТехнологииСмартфонКамера
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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