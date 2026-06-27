NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке

·2·Технологии
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке

Марсоход NASA Персеверанке совершил одно из самых важных открытий в истории Красной планеты. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Скиенке Адванкес, ученые подтвердили наличие сложных органических соединений в месте древней системы озер и рек в кратере Джезеро. Эта находка выводит теории о том, что на Марсе когда-то были благоприятные условия для жизни, на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Речь идет о макромолекулярном углероде (ММК) — сложных структурах, состоящих из множества взаимосвязанных атомов углерода. На Земле такие соединения часто встречаются в породах, содержащих остатки древней биологической активности. По данным иксбт.ком, это первый случай обнаружения макромолекулярного углерода непосредственно на поверхности Марса, что считается самым надежным доказательством в ходе изучения кратера Джезеро.

"Леопардовые пятна" и химические процессы

При изучении образцов внимание ученых привлекли странные структуры, названные "леопардовыми пятнами". Эти округлые формы диаметром от 0,25 до 1,2 миллиметра могли возникнуть в результате взаимодействия воды и минералов в древности. Анализы, проведенные с помощью прибора ШЭРЛОК (Сканнинг Хабитабле Энвиронментс вит Раман & Луминескенке фор Органикс & Чемикалс) на борту Персеверанке, показали четкие спектральные признаки сложных углеродных структур в этих областях.

Исследования показали, что органические вещества распределены в породах не случайным образом. Например, в образцах Аполло Темпле углерод тесно связан с карбонатными и сульфатными минералами, тогда как в образцах Валхалла Гладес он сохранился в первичной силикатной матрице. Это означает, что формирование и сохранение органики связано с различными геологическими процессами.

Самое удивительное то, что эти органические соединения сохранились почти в самом верхнем слое породы — всего в нескольких микрометрах от внешней среды. Современная поверхность Марса подвергается воздействию сильной радиации и окислителей, которые обычно быстро разрушают органику. Ученые предполагают, что эти соединения либо крайне устойчивы, либо окружающие минералы защищали их на протяжении миллиардов лет.

Будущее открытия и миссия Марс Сампле Ретурн

Стоит отметить, что обнаружение макромолекулярного углерода само по себе не означает наличие жизни на Марсе. Такие соединения могут возникать не только в результате биологических процессов, но и вследствие гидротермальных реакций или через космическую пыль и метеориты. Тем не менее, доказательства, найденные Персеверанке, гораздо более совершенны и сохранены в более естественном состоянии, чем образцы, найденные марсоходом Curiosity за 3200 километров отсюда.

Для окончательного определения происхождения этой находки необходимо доставить образцы на Землю и проверить их на самом современном лабораторном оборудовании. Однако программа NASA Марс Сампле Ретурн (возврат образцов на Землю) сейчас находится под угрозой. Администрация президента США Дональда Трампа фактически прекратила финансирование этой миссии, что может на долгие годы отсрочить получение ответа человечеством на вопрос о существовании жизни на Марсе.

МарсNASAPerseveranceКосмосНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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