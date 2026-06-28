Компания Ugreen выпустила умное зарядное устройство Нексоде Pro мощностью 160 Вт на европейском рынке

·28·Технологии
Компания Ugreen выпустила умное зарядное устройство Нексоде Pro мощностью 160 Вт на европейском рынке

Компания Ugreen, один из ведущих производителей аксессуаров на рынке современных гаджетов, официально начала продажи своего зарядного устройства нового поколения — Нексоде Pro 160В в Европе. Это устройство привлекает внимание любителей технологий не только высокой мощностью, но и оригинальным дизайном, а также способностью «общаться» с пользователем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, новый продукт в настоящее время оценивается примерно в 90 евро на торговых площадках Amazon в Великобритании и Германии. Стоит отметить, что в рамках скидок Приме Дай покупатели могут приобрести это устройство значительно дешевле — примерно за 66 евро. Это весьма доступное предложение по сравнению с его основным конкурентом Anker Приме 160В (цена которого составляет 130 евро).

Технические возможности и разнообразие портов

Модель Нексоде Pro 160В позволяет одновременно заряжать пять устройств. Для этого в ней предусмотрены четыре порта USB-C и один порт УСБ-А. Этот показатель особенно удобен для пользователей, которым необходимо одновременно заряжать ноутбук, планшет, смартфон и другие мелкие гаджеты.

Основным преимуществом устройства является поддержка стандарта Повер Деливерй 3.1. Два порта USB-C по отдельности могут выдавать мощность до 140 Вт, чего достаточно для зарядки мощных ноутбуков, таких как MacBook Pro, на максимальной скорости. Общая суммарная мощность составляет 160 Вт.

Умное распределение энергии и цветной дисплей

Инженеры Ugreen внедрили в устройство систему умного распределения энергии. Если вы подключите пять гаджетов одновременно, система автоматически распределит мощность. Например, даже при подключении пяти устройств основной порт USB-C сохраняет мощность 65 Вт, что не препятствует работе ноутбука.

Самой интересной особенностью новой модели является небольшой цветной дисплей, встроенный в корпус. Через этот экран пользователь может отслеживать следующие данные:

  • Текущий объем мощности, передаваемый через каждый порт;
  • Температура нагрева устройства;
  • Другие технические данные о работе.
Кроме того, устройство обладает своеобразным «характером»: по желанию пользователя на экране могут отображаться различные эмодзи. Эта функция превращает зарядное устройство из простого технического средства в интересный аксессуар для рабочего стола.

Учитывая широкую распространенность продукции бренда Ugreen на рынке Узбекистана, в ближайшее время мы сможем увидеть модель Нексоде Pro 160В на полках местных ритейлеров. Подобные универсальные зарядные устройства — идеальный вариант для тех, кто хочет избавиться от множества кабелей и адаптеров, наведя порядок на рабочем столе.

UgreenNexode ProТехнологииГаджетыЗарядное устройство
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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