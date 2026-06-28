Искусственный интеллект совершит революцию в сфере цифровых платежей: опыт Индии

·5·Технологии
Искусственный интеллект совершит революцию в сфере цифровых платежей: опыт Индии

Глава Национальной платежной корпорации Индии (NPCI) Дилип Асбе заявил, что на следующем этапе развития системы цифровых платежей решающую роль сыграют технологии искусственного интеллекта (AI). В настоящее время в стране через систему Unified Payment Interface (UPI) ежедневно проводится более 750 миллионов транзакций, однако цель — увеличить этот показатель до одного миллиарда. В интервью изданию TechCrunch Асбе подчеркнул, что AI поможет не только увеличить число пользователей, но и коренным образом изменить системы безопасности и кредитования. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

По мнению эксперта, искусственный интеллект станет важным инструментом для привлечения новых пользователей в систему, особенно через многоязычные интерфейсы и голосовых помощников. В такой многоязычной стране, как Индия, возможность совершать платежи с помощью голосовых команд позволит пользоваться финансовыми услугами даже слоям населения с низким уровнем цифровой грамотности. Это соответствует плану правительства страны и центрального банка по охвату еще полумиллиарда новых пользователей.

Безопасность и борьба с мошенничеством

Одним из важнейших направлений AI-технологий является безопасность. Глава NPCI отметил, что алгоритмы искусственного интеллекта эффективны при выявлении подозрительных транзакций в режиме реального времени и блокировке счетов «мулов» (аккаунтов, используемых для отмывания денег). Эта система не только защищает средства граждан, но и укрепляет доверие к цифровой экономике.

Кроме того, с помощью AI будет упрощен процесс кредитования для пользователей и предпринимателей, оставивших цифровой след. Представители малого бизнеса, не имеющие традиционных банковских документов, смогут получать финансовую помощь на основе своей истории цифровых платежей. Это будет способствовать росту экономической активности.

Голосовые технологии и малые языковые модели

Хотя голосовые модели еще не достигли совершенства, NPCI активно работает в этом направлении. Запущенная в 2023 году интерактивная голосовая система еще не стала массовой, но при правильном подходе ожидается, что она станет неотъемлемой частью платежной экосистемы. В то время как в США такие компании, как OpenAI и Coinbase, используют AI для финансовых консультаций и агентской торговли, Индия также создает свою нормативную базу.

По словам Дилипа Асбе, у Индии есть возможность создать специальные «малые языковые модели» (Small Language Models) для финансового сектора. В отличие от больших моделей, эти базируются на точных наборах данных, и уровень ошибок в них минимален. Например, запущенная в прошлом году модель FIMI уже помогает более чем миллиону пользователей в разрешении споров по платежам.

В то же время актуальным остается вопрос конкуренции на рынке цифровых платежей Индии. Сейчас PhonePe и Google Pay контролируют более 80% рынка. Регулятор планирует ограничить долю одного приложения до 30%, и ожидается, что это правило вступит в силу к концу 2026 года. Это может открыть широкие возможности для новых FinTech-стартапов и решений на базе AI.

Искусственный ИнтеллектЦифровые ПлатежиИндияFinTechТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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