Аирбус приступает к разработке самолета нового поколения на замену А320

Аирбус, одна из крупнейших авиационных корпораций мира, официально подтвердила начало работы над новой моделью, которая заменит самолеты семейства А320 — самых популярных и успешных в ее линейке. Ожидается, что данный проект изменит баланс сил на авиационном рынке и выведет эффективность пассажирских перевозок на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В интервью изданию Авиатион Вик генеральный директор Аирбус Гийом Фори сообщил, что процесс разработки нового узкофюзеляжного самолета начнется в 2030 году. Проект, который внутри компании проходит под рабочим названием еАктион, планируется передать в коммерческую эксплуатацию во второй половине 2030-х годов. Это свидетельствует о том, что эпоха моделей А320нео, считающихся сегодня «рабочими лошадками» мировой авиации, постепенно подходит к концу.

Отказ от водородных двигателей

Одной из важнейших новостей в рамках проекта стал отказ Аирбус от идеи использования водородного топлива в серийных пассажирских самолетах. Ранее компания возлагала большие надежды на экологически чистые водородные технологии, однако в текущей ситуации такой подход оказался неоправданным. По словам Гийома Фори, это решение связано не только со сложностями при проектировании самолета, но и с отсутствием необходимой инфраструктуры.

Отсутствие налаженного производства водорода, системы его доставки и неопределенность в международных авиационных правилах вынудили инженеров Аирбус вернуться к пути постепенного совершенствования существующих технологий. Теперь основное внимание будет сосредоточено на улучшении аэродинамики и создании традиционных, но сверхэкономичных двигателей.

Технологические новшества и двигатель КФМ РИСЭ

Одним из наиболее перспективных направлений для новой платформы считаются двигатели с открытым ротором (Опен Фан) КФМ РИСЭ. Эта технология позволяет значительно снизить расход топлива по сравнению с современными турбовентиляторными двигателями. В настоящее время двигатель находится на стадии испытаний, и его эффективность может определить успех нового самолета.

Кроме того, Аирбус может отказаться от традиционного подхода и не предлагать выбор из двух типов двигателей для одного самолета. Если только один производитель сможет создать силовую установку, отвечающую заданным требованиям, новый лайнер будет оснащаться только этим типом двигателя. Это поможет упростить процесс производства и снизить затраты.

Производство А320нео не прекратится сразу после выхода новой модели на рынок — оба поколения будут собираться параллельно в течение определенного времени. Аирбус рассматривает возможность сборки новых самолетов не только на заводах в Европе (Тулуза и Гамбург), но и на предприятиях в США и Китае. Для региональных авиаперевозчиков, таких как Узбекистан, это в будущем будет означать возможность получения еще более экономичных и современных воздушных судов.