Процесс регистрации в UzIMEI автоматизирован

·3·Технологии
Процесс регистрации в UzIMEI автоматизирован

В ходе пресс-тура был продемонстрирован новый порядок регистрации мобильных устройств в системе UzIMEI.

Теперь оформление декларации на мобильные устройства, ввозимые физическими лицами для личного пользования без уплаты пошлины, и процесс регистрации устройства в системе UzIMEI будут осуществляться автоматически и одновременно.

Если раньше эти два этапа выполнялись раздельно, то новый порядок позволит пассажирам сократить лишние временные затраты.

По расчетам, данное упрощение создаст удобства примерно для 70 процентов пассажиров, ввозящих мобильные устройства.

UzIMEIМобильные устройстваТаможенная декларацияПассажирыРегистрацияАвтоматизация
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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