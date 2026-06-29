Процесс регистрации в UzIMEI автоматизирован
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В ходе пресс-тура был продемонстрирован новый порядок регистрации мобильных устройств в системе UzIMEI.
Теперь оформление декларации на мобильные устройства, ввозимые физическими лицами для личного пользования без уплаты пошлины, и процесс регистрации устройства в системе UzIMEI будут осуществляться автоматически и одновременно.
Если раньше эти два этапа выполнялись раздельно, то новый порядок позволит пассажирам сократить лишние временные затраты.
По расчетам, данное упрощение создаст удобства примерно для 70 процентов пассажиров, ввозящих мобильные устройства.
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