Процесс регистрации в UzIMEI автоматизирован

В ходе пресс-тура был продемонстрирован новый порядок регистрации мобильных устройств в системе UzIMEI.

Теперь оформление декларации на мобильные устройства, ввозимые физическими лицами для личного пользования без уплаты пошлины, и процесс регистрации устройства в системе UzIMEI будут осуществляться автоматически и одновременно.

Если раньше эти два этапа выполнялись раздельно, то новый порядок позволит пассажирам сократить лишние временные затраты.

По расчетам, данное упрощение создаст удобства примерно для 70 процентов пассажиров, ввозящих мобильные устройства.