Тыква, приготовленная в космосе: китайские тайконавты завершили первый месяц на станции Tiangong

·22·Технологии
Тыква, приготовленная в космосе: китайские тайконавты завершили первый месяц на станции Tiangong

Экипаж китайской миссии Шенжу-23 успешно завершил первый месяц работы на орбитальной станции Tiangong. Команда тайконавтов в составе Чжу Янчжу, Чжан Чжиюаня и Ли Цзяин в течение этого периода не только выполняла сложные научно-технические задачи, но и сделала новый шаг в приготовлении пищи в условиях космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Чина Маннед Спаке Агенкй (КМСА), на борту станции впервые с помощью специальной печи были приготовлены сладкие кусочки тыквы. Подобные бытовые эксперименты — это не просто развлекательное занятие, а важный элемент улучшения психологического состояния экипажа и создания комфорта в длительных космических экспедициях. Возможность приготовить горячее и вкусное блюдо в космосе является необходимым этапом подготовки к будущим межзвездным перелетам.

Медицинские исследования и влияние микрогравитации

Основную часть миссии составили исследования в области космической медицины. Тайконавты проводили друг другу ультразвуковые обследования, изучая состояние сосудов шеи, запястий и органов брюшной полости. Эти данные крайне важны для анализа изменений в кровообращении и мышечной системе человеческого организма при длительном пребывании в условиях невесомости.

Также в рамках исследований внимание было уделено деятельности человеческого мозга на орбите. Члены экипажа с помощью оборудования для электроэнцефалографии (ИГ) тестировали зрительно-моторную координацию и поведенческие реакции при различных режимах освещения. Эти эксперименты помогут учесть человеческий фактор при будущем освоении Луны и полетах на более дальние расстояния.

Синтез робототехники и традиционной медицины

Программа экспедиции также включает эксперименты по взаимодействию человека и роботов. Работая совместно с бортовым роботом станции, тайконавты собрали данные, необходимые для совершенствования алгоритмов управления автономными системами. Ожидается, что такие роботизированные помощники станут основными ассистентами человека при выполнении сложных работ в открытом космосе.

Интересно, что в китайской космической программе не отказались и от методов традиционной народной медицины. Члены экипажа используют комплекс диагностики традиционной китайской медицины для контроля своего здоровья. Этот метод оценивается как эффективный инструмент мониторинга физиологических показателей во время многомесячных полетов.

Напомним, что корабль Шенжу-23 был запущен на орбиту 24 мая 2026 года. Одной из главных целей этой миссии является эксперимент по непрерывному пребыванию человека в космосе в течение одного года. Все собранные научные результаты послужат фундаментом для будущих полетов Китая к удаленным объектам Солнечной системы, включая Луну.

КитайTiangongShenzhou-23КосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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