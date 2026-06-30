Аномальная жара в Европе: кондиционеры Gree полностью распроданы

Беспрецедентно высокая температура, наблюдаемая по всей Европе, подняла спрос на оборудование для климат-контроля до рекордного уровня. Крупный китайский производитель Gree Air Conditioning сообщил о полном исчерпании запасов кондиционеров во всех региональных каналах продаж. Эта ситуация привела не только к дефициту техники, но и к повышенной нагрузке на сервисные службы. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, зарубежные агенты компании Gree сейчас прилагают все усилия для пополнения запасов и поставки новых продуктов на рынок, чтобы удовлетворить срочные потребности местных потребителей в системах охлаждения. Ситуация настолько серьезна, что даже после покупки техники приходится ждать в очереди на ее установку.

В Франции очередь на установку заполнена до конца августа

В частности, во Франции графики услуг по установке кондиционеров заполнены до конца августа. Согласно отчету компании, за первые шесть месяцев текущего года продажи кондиционеров во Франции выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночный спрос растет с каждым днем, что требует максимального использования производственных мощностей.

Представители Gree отмечают, что настенные кондиционеры (сплит-системы) стали самыми популярными продуктами среди европейских покупателей благодаря своей энергоэффективности, бесшумной работе и долговечности. В настоящее время количество заказов на этот тип устройств в несколько раз превышает существующее предложение.

Преимущество азиатских брендов и необычные решения

Резкий рост спроса на климатическую технику на фоне аномальной жары еще больше укрепил позиции азиатских производителей в регионе. Наряду с Gree, такие гиганты, как Samsung Electronics, Midea и Mitsubishi Electric, также значительно улучшили свои показатели продаж. Доверие к восточным технологиям на европейском рынке остается высоким.

Интересно, что некоторые потребители вынуждены использовать необычные способы, чтобы спастись от зноя. Например, согласно сообщениям в социальных сетях, один владелец автомобиля использовал свой китайский электромобиль марки MG в качестве источника питания для охлаждения спальни. Подобные случаи показывают, насколько актуальными в Европе остаются вопросы энергетики и систем охлаждения.

Хотя в условиях Узбекистана в летние месяцы также наблюдается рост спроса на кондиционеры, двухмесячных очередей на услуги по установке, как в Европе, пока не сложилось. Однако на фоне глобального изменения климата переход на энергоэффективные технологии остается важным стратегическим направлением для всех регионов, включая Центральную Азию.