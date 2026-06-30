Аномальная жара в Европе: кондиционеры Gree полностью распроданы

·0·Технологии
Аномальная жара в Европе: кондиционеры Gree полностью распроданы

Беспрецедентно высокая температура, наблюдаемая по всей Европе, подняла спрос на оборудование для климат-контроля до рекордного уровня. Крупный китайский производитель Gree Air Conditioning сообщил о полном исчерпании запасов кондиционеров во всех региональных каналах продаж. Эта ситуация привела не только к дефициту техники, но и к повышенной нагрузке на сервисные службы. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, зарубежные агенты компании Gree сейчас прилагают все усилия для пополнения запасов и поставки новых продуктов на рынок, чтобы удовлетворить срочные потребности местных потребителей в системах охлаждения. Ситуация настолько серьезна, что даже после покупки техники приходится ждать в очереди на ее установку.

В Франции очередь на установку заполнена до конца августа

В частности, во Франции графики услуг по установке кондиционеров заполнены до конца августа. Согласно отчету компании, за первые шесть месяцев текущего года продажи кондиционеров во Франции выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночный спрос растет с каждым днем, что требует максимального использования производственных мощностей.

Представители Gree отмечают, что настенные кондиционеры (сплит-системы) стали самыми популярными продуктами среди европейских покупателей благодаря своей энергоэффективности, бесшумной работе и долговечности. В настоящее время количество заказов на этот тип устройств в несколько раз превышает существующее предложение.

Преимущество азиатских брендов и необычные решения

Резкий рост спроса на климатическую технику на фоне аномальной жары еще больше укрепил позиции азиатских производителей в регионе. Наряду с Gree, такие гиганты, как Samsung Electronics, Midea и Mitsubishi Electric, также значительно улучшили свои показатели продаж. Доверие к восточным технологиям на европейском рынке остается высоким.

Интересно, что некоторые потребители вынуждены использовать необычные способы, чтобы спастись от зноя. Например, согласно сообщениям в социальных сетях, один владелец автомобиля использовал свой китайский электромобиль марки MG в качестве источника питания для охлаждения спальни. Подобные случаи показывают, насколько актуальными в Европе остаются вопросы энергетики и систем охлаждения.

Хотя в условиях Узбекистана в летние месяцы также наблюдается рост спроса на кондиционеры, двухмесячных очередей на услуги по установке, как в Европе, пока не сложилось. Однако на фоне глобального изменения климата переход на энергоэффективные технологии остается важным стратегическим направлением для всех регионов, включая Центральную Азию.

GreeКондиционерЕвропаТехнологииПродажи
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Lenovo представила смартфон с AI и без игр для школьниковLenovo представила смартфон с AI и без игр для школьниковСегодня, 11:29ХМД работает над необычным кнопочным телефоном с сенсорной панельюХМД работает над необычным кнопочным телефоном с сенсорной панельюСегодня, 10:22Крупнейшая утечка в истории Apple: подробности iPhone 18 Pro оказались в даркнетеКрупнейшая утечка в истории Apple: подробности iPhone 18 Pro оказались в даркнетеСегодня, 09:51Искусственный интеллект и безработица: новое исследование показало неожиданные результатыИскусственный интеллект и безработица: новое исследование показало неожиданные результатыСегодня, 09:21Meta представила революционную технологию: теперь мысли можно превращать в текст без хирургииMeta представила революционную технологию: теперь мысли можно превращать в текст без хирургииСегодня, 09:20Base44 представила свою модель искусственного интеллекта: стартапы стремятся к независимостиBase44 представила свою модель искусственного интеллекта: стартапы стремятся к независимостиСегодня, 07:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео