Аномальная жара в Европе: кондиционеры Gree полностью распроданы
Беспрецедентно высокая температура, наблюдаемая по всей Европе, подняла спрос на оборудование для климат-контроля до рекордного уровня. Крупный китайский производитель Gree Air Conditioning сообщил о полном исчерпании запасов кондиционеров во всех региональных каналах продаж. Эта ситуация привела не только к дефициту техники, но и к повышенной нагрузке на сервисные службы. Об этом сообщает Ixbt.com.
По данным ixbt.com, зарубежные агенты компании Gree сейчас прилагают все усилия для пополнения запасов и поставки новых продуктов на рынок, чтобы удовлетворить срочные потребности местных потребителей в системах охлаждения. Ситуация настолько серьезна, что даже после покупки техники приходится ждать в очереди на ее установку.
В Франции очередь на установку заполнена до конца августаВ частности, во Франции графики услуг по установке кондиционеров заполнены до конца августа. Согласно отчету компании, за первые шесть месяцев текущего года продажи кондиционеров во Франции выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночный спрос растет с каждым днем, что требует максимального использования производственных мощностей.
Представители Gree отмечают, что настенные кондиционеры (сплит-системы) стали самыми популярными продуктами среди европейских покупателей благодаря своей энергоэффективности, бесшумной работе и долговечности. В настоящее время количество заказов на этот тип устройств в несколько раз превышает существующее предложение.
Преимущество азиатских брендов и необычные решенияРезкий рост спроса на климатическую технику на фоне аномальной жары еще больше укрепил позиции азиатских производителей в регионе. Наряду с Gree, такие гиганты, как Samsung Electronics, Midea и Mitsubishi Electric, также значительно улучшили свои показатели продаж. Доверие к восточным технологиям на европейском рынке остается высоким.
Интересно, что некоторые потребители вынуждены использовать необычные способы, чтобы спастись от зноя. Например, согласно сообщениям в социальных сетях, один владелец автомобиля использовал свой китайский электромобиль марки MG в качестве источника питания для охлаждения спальни. Подобные случаи показывают, насколько актуальными в Европе остаются вопросы энергетики и систем охлаждения.
Хотя в условиях Узбекистана в летние месяцы также наблюдается рост спроса на кондиционеры, двухмесячных очередей на услуги по установке, как в Европе, пока не сложилось. Однако на фоне глобального изменения климата переход на энергоэффективные технологии остается важным стратегическим направлением для всех регионов, включая Центральную Азию.
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