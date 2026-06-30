Аномальная жара в Европе резко увеличила продажи кондиционеров Hisense

·25·Технологии
Аномальная жара в Европе резко увеличила продажи кондиционеров Hisense

Аномально высокая температура, наблюдаемая на европейском континенте, вызвала настоящий бум на рынке бытовой техники. В частности, китайский технологический гигант Hisense Груп сообщил, что в первой половине текущего года продажи кондиционеров на рынке Западной Европы выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание иксбт.ком, ссылаясь на отчет компании. Об этом Иксбт.ком сообщает в новости.

Самые впечатляющие показатели были зафиксированы на рынке Франции. Согласно данным, спрос на кондиционеры Hisense в этой стране за год вырос более чем на 100%. Такой резкий рост стал неожиданностью не только для производителей, но и для розничных сетей. В настоящее время очереди на установку систем охлаждения по всей Франции расписаны до конца августа.

Проблемы с логистикой и дефицит

В Италии, Испании и других странах Южной Европы портативные кондиционеры бренда Hisense практически распроданы. Ритейлеры сталкиваются с серьезным дефицитом продукции. Маркетинг-менеджер Hisense по Европе Вэй Чи, комментируя ситуацию, отметил, что в этом году жара пришла относительно поздно, однако резкий скачок температуры за последние две недели довел спрос до неконтролируемого уровня.

Сейчас в таких странах, как Италия, Чехия и Польша, поиск портативных охлаждающих устройств стал сложной задачей. Руководство компании в целях устранения возникшего дефицита перераспределяет цепочки поставок между различными регионами Европы и размещает срочные заказы на заводах.

Локализация и рыночная конкуренция

По словам представителей Hisense, компания усилила локальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (Р&Д), чтобы лучше удовлетворять потребности потребителей в разных регионах. Это позволяет бренду быстрее выводить на рынок продукты, соответствующие европейским стандартам и климатическим условиям. Стоит отметить, что такой высокий спрос не ограничивается только одним брендом.

Ранее еще один крупный производитель, Гри, также сообщил о распродаже всех своих запасов в Европе. По мнению экспертов, повышение летних температур в Европе в результате глобального изменения климата в ближайшие годы превратит кондиционеры из предмета роскоши в жизненную необходимость. Это обеспечит стабильный рост рынка систем охлаждения в Европе, как это уже произошло в регионах с жарким климатом, таких как Узбекистан.

HisenseТехнологииЕвропаКондиционерыПродажи
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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