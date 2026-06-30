Протон Лумо 2.0: ИИ с упором на конфиденциальность стал еще мощнее

Швейцарская компания Протон, специализирующаяся на конфиденциальности, представила обновленную версию 2.0 своего ИИ-чат-бота под названием Лумо. Это обновление не только увеличило скорость работы системы, но и добавило новые функции на уровне современных нейросетей. Теперь пользователи могут поручать боту даже самые сложные задачи, не беспокоясь о безопасности личных данных. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Одной из главных новинок версии Лумо 2.0 стала возможность работы с изображениями. По данным иксбт.ком, бот теперь не только отвечает на текстовые запросы, но и может анализировать загруженные пользователем фотографии, редактировать их и создавать совершенно новые изображения на основе текстового описания. Эта функция ставит его в один ряд с ведущими чат-ботами на рынке, такими как ChatGPT и Gemini.

Скорость и интеллектуальный потенциал

Инженеры компании отмечают, что новая версия работает значительно эффективнее предыдущей. В частности, скорость ответа на запросы увеличилась на 76%. Кроме того, в систему был добавлен «режим размышления» (тинкинг моде), который позволяет боту проводить более глубокий анализ перед ответом на сложные логические задачи или научные вопросы.

Также был усовершенствован раздел «Проекты» (Проджектс) в системе Лумо 2.0. Теперь бот способен запоминать предпочтения пользователя в ходе различных диалогов. Это создает большое удобство при работе с другими продуктами экосистемы Протон — электронной почтой и облачным хранилищем. Пользователь может загрузить свои документы и получать на их основе аналитические данные.

Безопасность — приоритетная задача

В отличие от других крупных моделей ИИ на рынке, Протон остался верен своей традиционной технологии шифрования с «нулевым доступом» (зеро-аккесс енкрйптион). Это означает, что общение между пользователем и ботом зашифровано так, что даже сотрудники Протон не могут видеть содержание переписки.

Основатель и генеральный директор Протон Энди Йен подчеркнул, что Лумо 2.0 доказывает: пользователям больше не нужно выбирать между мощным ИИ и личной конфиденциальностью. Компания дала строгое обещание не использовать данные пользователей для обучения нейросетей и не передавать их третьим лицам.

В настоящее время Лумо 2.0 открыт для всех пользователей. Наряду с бесплатной версией сервиса доступны тарифные планы Plus и Профессионал, предоставляющие больше ресурсов и расширенные возможности. Этот безопасный АИ-помощник также доступен для пользователей из Узбекистана на глобальной платформе.