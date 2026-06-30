Китай создает систему защиты Земли от опасных астероидов

Национальное космическое управление Китая (КНСА) объявило о начале работы над новой системой совместного мониторинга и защиты от околоземных астероидов. Проект, представленный к Международному дню астероидов, предполагает использование космических и наземных средств для раннего обнаружения небесных тел, которые могут представлять угрозу для нашей планеты, и защиты от их удара. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Данная система включает в себя не только наблюдение, но и меры по нейтрализации потенциально опасных объектов. По мнению специалистов, заблаговременное выявление космических угроз и подготовка технологических решений для борьбы с ними имеют стратегическое значение для безопасности человечества. Китай планирует задействовать в этом свои самые передовые технологии.

Методы уничтожения астероидов

Если в будущем будет обнаружен опасный астероид , способный столкнуться с Землей, для его устранения будут использоваться два основных метода. Первый — метод кинетического воздействия, который предполагает нанесение удара по астероиду с помощью аппарата, движущегося на высокой скорости, для изменения его орбиты. Этот метод на данный момент считается наиболее эффективным и близким к практическому применению.

Второй метод основан на долгосрочном и постоянном воздействии выталкивающей силы. В этом случае траектория небесного тела постепенно смещается с помощью гравитационного притяжения или лазерной абляции (испарения поверхности с помощью лазера). Этот метод планируется применять в случаях, когда до достижения астероидом Земли остается еще много времени.

По данным иксбт.ком, по состоянию на июнь 2024 года по всему миру было обнаружено и пронумеровано более 40 000 околоземных астероидов. На данный момент ученые не обнаружили крупных объектов, столкновение которых с Землей было бы неизбежным, однако количество тел малого размера, остающихся вне зоны наблюдения, все еще очень велико.

Стоит отметить, что в последние годы процесс открытия новых крупных астероидов практически прекратился, так как основные опасные объекты уже зарегистрированы. Однако новая система, разрабатываемая Китаем, важна тем, что она направлена именно на контроль малых и средних объектов, которые могут появиться с неожиданного направления. Ожидается, что подобные проекты откроют новые двери для международного сотрудничества в области глобальной космической безопасности.