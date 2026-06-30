Конкурент NVIDIA Etched стал компанией стоимостью 5 миллиардов долларов

Стартап Etched, борющийся с гегемонией NVIDIA на рынке чипов для искусственного интеллекта, сообщил о своих новых успехах. Компания объявила, что первые чипы, произведенные TSMC, успешно прошли испытания, и уже сформирован портфель заказов на 1 миллиард долларов. Этот показатель свидетельствует о том, что технологический потенциал молодой компании высоко оценивается инвесторами и крупными клиентами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Etched называет свои продукты «фронтиер инференке клустерс». Это не просто чипы, а целостные системы, включающие специализированные серверные стойки и программное обеспечение. Компания обещает, что с помощью этих систем процесс генерации ответов моделями искусственного интеллекта (инференке) будет происходить быстрее, дешевле и энергоэффективнее, чем у конкурентов. В настоящее время эти системы проходят тестирование первыми клиентами.

Революционный подход к процессу Инференке

В сфере искусственного интеллекта «инференке» — это процесс формирования ответа моделью после того, как пользователь отправил запрос. Сейчас этот процесс остается самой большой статьей расходов и техническим барьером для ИИ-компаний. Именно потому, что Etched сосредоточилась на решении этой проблемы, она вызвала большой интерес на рынке. Основатели стартапа Гевин Уберти и Роберт Вачен оставили Гарвардский университет, чтобы заложить основу этого проекта.

В декабре компания завершила неразглашаемый раунд инвестиций на сумму 500 миллионов долларов, и ее рыночная стоимость достигла 5 миллиардов долларов. Общая сумма привлеченных средств на сегодняшний день составляет 800 миллионов долларов. Это огромный знак финансового доверия для новых игроков на рынке, где доминируют такие гиганты, как NVIDIA.

Известные инвесторы и рыночная конъюнктура

Список инвесторов Etched также достоин внимания. Среди них «столпы» мира искусственного интеллекта, такие как Андреж Карпати, Джеффри Хинтон и Фей-Фей Ли, а также миллиардеры Стэнли Дракенмиллер и Питер Тиль. Интересно, что в 2023 году компания с трудом привлекала инвесторов и даже оказалась на грани банкротства. Тогда инвесторы больше доверяли универсальным графическим процессорам (GPU), чем специализированным чипам.

Сейчас ситуация полностью изменилась. По данным TechCrunch, другие компании-производители чипов для искусственного интеллекта также находятся в центре внимания. Например, компания Cerebras успешно дебютировала на бирже, а Groq недавно привлекла 650 миллионов долларов инвестиций. Даже технологические гиганты, такие как Amazon, Google и Microsoft, приступили к разработке собственных чипов.

То, что OpenAI в сотрудничестве с Броадком анонсировала свой первый специализированный чип, показывает, насколько обострилась конкуренция в отрасли. Успех таких стартапов, как Etched, свидетельствует о том, что в будущем инфраструктура искусственного интеллекта станет еще более специализированной и эффективной.