Большие возможности для стартапов Австралии: возвращается TechCrunch Стартуп Баттлефиелд

·25·Технологии
Большие возможности для стартапов Австралии: возвращается TechCrunch Стартуп Баттлефиелд

Конкурс TechCrunch Стартуп Баттлефиелд, считающийся одним из самых престижных событий в мире глобальных технологий, снова возвращается в Австралию. Эта авторитетная платформа представляет собой уникальную возможность для молодых и перспективных проектов заявить о себе миру и привлечь крупные инвестиции. По сообщению организаторов, до окончания срока подачи заявок осталось всего несколько дней — заявки принимаются до 6 июля. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По данным издания TechCrunch, этот конкурс способен полностью изменить жизнь стартапов. Например, два неизвестных стартапа, участвовавших в последнем конкурсе Баттлефиелд в Сиднее в 2017 году, впоследствии сумели привлечь инвестиции на общую сумму более 85 миллионов долларов. Такие результаты демонстрируют, насколько высокий престиж имеет данное мероприятие.

Успешные проекты и крупные инвестиции

В качестве примера можно привести проект ХеалтМатч, одержавший победу в тот год. Эта платформа, основанная студентом медицинского факультета Манури Гунаварденой, использует технологии машинного обучения для связи пациентов с клиническими испытаниями. После победы стартап привлек 25 миллионов долларов инвестиций, вышел на рынок США и сегодня обслуживает более 1 миллиона пациентов по всему миру.

Проект ФлуроСат, занявший второе место, также добился больших успехов. Стартап, привлекший инвестиции от Microsoft после участия в конкурсе, позже вошел в состав Регров Агрикултуре. На данный момент компания собрала более 60 миллионов долларов средств, а среди ее партнеров значатся такие гиганты, как Microsoft, Аиртри и Каргилл.

Что ждет участников?

19 августа этого года на мероприятии, проводимом в партнерстве с компанией Stripe, 8 лучших отобранных стартапов представят свои проекты. В состав жюри войдут авторитетные инвесторы, представители международных СМИ и эксперты в области технологий. Для участников предусмотрены следующие награды:

  • Стартапы, вошедшие в тройку лидеров, получат льготы по комиссиям до 15 000 долларов на платежи, осуществляемые через систему Stripe;
  • Главный победитель получит прямой пропуск в список Стартуп Баттлефиелд 200 на престижной конференции TechCrunch Disrupt, которая пройдет в октябре в Сан-Франциско;
  • Победивший стартап гарантирует себе возможность продемонстрировать свой проект на одной из крупнейших сцен мира без каких-либо дополнительных отборов.
Для основателей стартапов из Узбекистана подобные мероприятия также имеют важное значение для изучения международного опыта и анализа стратегий выхода на глобальный рынок. В то время как местная экосистема развивается, такие конкурсы на международной арене служат ориентиром для молодых предпринимателей.

Напоминаем, что заявки в рамках Стартуп Баттлефиелд Аустралиа принимаются до 6 июля. Это не только финансовый выигрыш, но и кратчайший путь к вступлению в глобальное технологическое сообщество и привлечению внимания инвесторов мирового уровня.

TechCrunchСтартапИнвестицииStripeТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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