Мурино появился с синяком под глазом: что произошло на самом деле?

·40·Спорт
Мурино появился с синяком под глазом: что произошло на самом деле?

Мадридский «Реал» в последнем контрольном матче перед новым сезоном обыграл немецкий клуб «Шалке-04» со счётом 3:0.

Однако одним из наиболее обсуждаемых моментов встречи стала внешность главного тренера «королевского клуба» Джозе Мурино. Португальский специалист появился на скамейке запасных с синяком под глазом, вызвав различные предположения среди журналистов и болельщиков.

«Если бы я не надел очки, ничего бы не случилось»: Мурино раскрыл тайну травмы

После завершения матча «Спекиал Оне» на пресс-конференции раскрыл причину травмы на лице и сообщил, что инцидент произошёл во время тренировки:

«Во время тренировки мяч попал мне в лицо. Если бы я тогда не надел очки, возможно, никакого следа не осталось бы. На самом деле всё могло быть гораздо хуже», — сказал Джозе Мурино.

Мурино появился с синяком под глазом: что произошло на самом деле?

Уверенная победа над «Шалке» со счётом 3:0

В заключительном матче предсезонной подготовки мадридцы продемонстрировали уверенную игру:

  • Авторы голов: ворота немецкого клуба поразили Килиан Мбаппе, Дин Ксёйсен и Карлос Эспи, обеспечив победу с крупным счётом;

  • Старт сезона: этот матч стал для «Реал» последней подготовительной встречей перед началом нового сезона.

Мадридский гранд начнёт новый сезон чемпионата Испании 22 августа матчем против «Эспанол».

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Жозе МоуриньюРеал МадридШальке 04Килиан МбаппеЭспаньол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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