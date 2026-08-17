Объявлена символическая сборная 17-го тура чемпионата Узбекистана

В национальном чемпионате Узбекистана — Суперлиге завершились очередные матчи 17-го тура. По итогам этого тура, насыщенного острой и напряжённой борьбой, был утверждён состав символической сборной, сформированный специалистами и аналитиками.

Особое внимание в символической сборной привлекает большое количество футболистов клубов «Буксоро» и ферганского «Нефтчи».

Состав символической сборной 17-го тура:

Вратарь:

Умид Хамроев («Буксоро») — сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог команде несколькими важными сейвами.

Защитники:

Фаррукс Сайфиев («Нефтчи»)

Иброхимхалил Ё‘лдошев («Нефтчи»)

Зайид Тахсин («Пакстакор»)

Полузащитники:

Владимир Родич («Буксоро»)

Диёр Ортикбоев («Ксоразм»)

Дмитрий Плетнёв («Бунёдкор»)

Шароф Мухиддинов («Насаф»)

Алишер Одилов («Нефтчи»)

Нападающие:

Люпче Дориев («Со‘г‘диёна»)

Шерзод Эсанов («Буксоро»)

Главные итоги тура

В этот символический состав сразу вошли 3 футболиста клуба «Буксоро» (Хамроев, Родич, Эсанов), а от «Нефтчи» — 3 игрока (Сайфиев, Ё‘лдошев, Одилов). Кроме того, лидеры команд «Пакстакор», «Насаф», «Со‘г‘диёна», «Бунёдкор» и «Ксоразм» также заслуженно заняли места среди лауреатов тура.

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