Объявлена символическая сборная 17-го тура чемпионата Узбекистана
В национальном чемпионате Узбекистана — Суперлиге завершились очередные матчи 17-го тура. По итогам этого тура, насыщенного острой и напряжённой борьбой, был утверждён состав символической сборной, сформированный специалистами и аналитиками.
Особое внимание в символической сборной привлекает большое количество футболистов клубов «Буксоро» и ферганского «Нефтчи».
Состав символической сборной 17-го тура:
Вратарь:
Умид Хамроев («Буксоро») — сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог команде несколькими важными сейвами.
Защитники:
Фаррукс Сайфиев («Нефтчи»)
Иброхимхалил Ё‘лдошев («Нефтчи»)
Зайид Тахсин («Пакстакор»)
Полузащитники:
Владимир Родич («Буксоро»)
Диёр Ортикбоев («Ксоразм»)
Дмитрий Плетнёв («Бунёдкор»)
Шароф Мухиддинов («Насаф»)
Алишер Одилов («Нефтчи»)
Нападающие:
Люпче Дориев («Со‘г‘диёна»)
Шерзод Эсанов («Буксоро»)
Главные итоги тура
В этот символический состав сразу вошли 3 футболиста клуба «Буксоро» (Хамроев, Родич, Эсанов), а от «Нефтчи» — 3 игрока (Сайфиев, Ё‘лдошев, Одилов). Кроме того, лидеры команд «Пакстакор», «Насаф», «Со‘г‘диёна», «Бунёдкор» и «Ксоразм» также заслуженно заняли места среди лауреатов тура.
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