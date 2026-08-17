Рейтинги EA FC 27: Мбаппе и Холанд на вершине, Месси вырос

Компания EA Sports официально объявила рейтинги футболистов в новой части ежегодного футбольного симулятора — EA FC 27. Как сообщает Goal.com, эти данные наглядно показывают изменение расстановки сил в мировом футболе и вызвали жаркие обсуждения среди болельщиков. В новом сезоне два самых опасных нападающих делят между собой виртуальный трон. Об этом Goal.com сообщает .

Лидеры и изменения в мужском футболе

Звезда «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе сохранил свои позиции с общим рейтингом 91. Однако на этот раз его партнером стал не Мохамед Салах, а форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, повысивший показатель с 90 до 91. Эти два футболиста стали единственными мужчинами, достигшими отметки 91 в этом году.

За лидерами следует группа звезд с общим рейтингом 90. В нее вошли полузащитник «Манчестер Сити» Родри, представитель «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, а также защищающие цвета «Баварии» Гарри Кейн и Майкл Олисе, поднявшийся на четыре пункта благодаря яркому дебюту в составе мюнхенского клуба.

Одной из главных тем для обсуждения после публикации рейтингов стал показатель Лионелья Месси. После победы на чемпионате мира в составе сборной Аргентины звезда «Интер Майами» сумел повысить свой рейтинг с 86 до 89. Бруну Фернандеш, который вывел «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, также поднялся с 87 до 89.

Однако не все представители Английской Премьер-лиги получили столь же позитивные новости. Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк потерял два пункта и опустился до общего рейтинга 88. Несмотря на это, он остается одним из сильнейших футболистов на своей позиции. В группу с рейтингом 88 также вошли защитники «Арсенала» Вильям Салиба и Деклан Райс, а также Йошуа Киммих и Луис Диас.

Картина рейтингов в женском футболе

В женском футболе Алексия Путельяс, перешедшая в команду «Лондон Сити Лайонессиз», сохранила статус обладательницы самого высокого рейтинга — 91. Несмотря на уход из «Барселоны», она по-прежнему остается лидером по технике игры. Путельяс немного опережает обладательницу «Золотого мяча» Айтану Бонмати, чей рейтинг после богатого на травмы сезона снизился с 91 до 90.

Хадиджа Шоу, выигравшая чемпионат Англии в составе «Манчестер Сити», также получила общий рейтинг 90. Ее одноклубница Юи Хасэгава заметно поднялась с 85 до 88 благодаря тактическому интеллекту. Подобные изменения показывают, что влияние английского внутреннего чемпионата в экосистеме EA FC продолжает расти.