Xiaomi представила новый аквариум Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro

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Xiaomi представила новый аквариум Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro

Xiaomi пополнила свою экосистему умного дома новым устройством — аквариумом Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro, который упрощает содержание рыб. По данным Иксбт.ком, этот гаджет предназначен для пользователей, которые хотят ухаживать за рыбами дома, но не располагают временем для постоянного и сложного ухода. Устройство оснащено системами очистки воды, автоматического кормления и контроля температуры. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Одним из главных нововведений стала усовершенствованная система циркуляции воды. Поток проходит через несколько ступеней фильтрации и постепенно очищается от загрязнений. Биологический фильтр оснащён У-образным каналом, который обеспечивает более длительный контакт воды с полезными бактериями, а многослойные фильтры эффективно задерживают остатки корма и отходы.

Технические возможности и умное управление

Аквариум оснащён надёжным бесщёточным насосом и интеллектуальным портом расширения мощностью 5 ватт для подключения дополнительных аксессуаров, включая ультрафиолетовую лампу или нагреватель. Расположенный на корпусе цветной ЛКД-экран диагональю 1,47 дюйма отображает температуру воды, состояние оборудования и важные предупреждения.

Автоматическая кормушка поддерживает работу как в ручном, так и в умном режиме. Через приложение Mi Home пользователи могут удалённо кормить рыб, настраивать работу насоса и постоянно контролировать параметры воды. Также сообщается, что системой можно управлять через голосового помощника Ксиао Ai, а при открытии крышки оборудование автоматически отключается.

Надёжность и ценовая политика

При проектировании устройства особое внимание уделили безопасности и удобству. Аквариум изготовлен из высококачественного прозрачного стекла и защищает рыб от выпрыгивания, а также оснащён системой вентиляции, предотвращающей запотевание стенок. В случае перебоев с электропитанием устройство может работать от внешнего УСБ-пауэрбанка.

На китайском рынке Xiaomi Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro предлагается по цене 599 юаней в период предварительных заказов. Продажи устройства через краудфандинговую платформу планируется начать 24 августа этого года.

XiaomiMijia Smart Fish TankУмный ДомГаджетыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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