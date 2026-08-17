Капитан национальной сборной Узбекистана и действующий лучший бомбардир Турции Eldor Shomurodov может продолжить карьеру в чемпионате США. Согласно информации, распространённой известным турецким спортивным журналистом Og‘uz Oruch, клуб Североамериканской лиги MLS «Sent-Luis Siti» всерьёз рассматривает вариант с трансфером 31-летнего узбекского форварда.

Официальный контракт нападающего, который в настоящее время защищает цвета стамбульского клуба «Bashakshehir», рассчитан до июня 2028 года. «Bashakshehir» полностью выкупил права на Eldor у итальянской «Roma» после того, как он ярко проявил себя в прошлом сезоне на правах аренды.

«Золотая бутса» и признание мирового уровня

Прошедший сезон стал для Shomurodov самым ярким и результативным периодом в карьере:

Лучший бомбардир Суперлиги: он провёл 34 матча в чемпионате Турции, забил 22 гола и отдал 5 результативных передач, став обладателем «Золотой бутсы»;

Международный рекорд: Eldor Shomurodov забил 45 голов в 95 матчах за национальную сборную Узбекистана и сохраняет статус абсолютного лучшего бомбардира в истории страны;

Шедевр ЧМ-2026: супергол Shomurodov в ворота Демократической Республики Конго на чемпионате мира 2026 года был признан FIFA 2-м в рейтинге самых красивых голов мундиаля;

Спрос на трансферном рынке: сообщалось, что в период летнего трансферного окна форвард получил предложения от клубов Саудовской Аравии, России и других турецких грандов.

Что за команда «Sent-Luis Siti», зовущая Shomurodov?

Важные факты о клубе, представляющем штат Миссури в США и проводящем домашние матчи на современной арене «CityPark»:

Историческое руководство: основанной в 2019 году команде, дебютировавшей в MLS в 2023 году, руководит Kerolin Kindl. Это первый клуб в истории лиги, контрольный пакет акций которого полностью принадлежит женщинам;

Рекордный дебютант: «Sent-Luis Siti» одержал победы во всех первых 4 матчах своего дебютного сезона и стал первой новой командой в истории MLS, продемонстрировавшей лучший старт;

Стабильные результаты: сезон 2026 года становится для клуба четвёртым в чемпионате. В феврале 2026 года известный вратарь Roman Byurki стал первым футболистом клуба, проведшим 100 матчей, а в августе команда, доведя беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей, обновила очередной клубный рекорд.

Переезд в США может стать следующей новой и большой главой в карьере нападающего, который выступал в чемпионатах Узбекистана, России, Италии («Jenoa», «Roma», «Spetsiya», «Kalyari») и Турции, забивая во всех турнирах.

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