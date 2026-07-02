Компания Anthropic представила модель Claude Соннет 5: быстрый и доступный ИИ

·29·Технологии
Компания Anthropic представила модель Claude Соннет 5: быстрый и доступный ИИ

Одна из ведущих компаний в области искусственного интеллекта, Anthropic, официально анонсировала свою новую языковую модель Claude Соннет 5. Это обновление стало самым сбалансированным представителем семейства Claude, значительно приблизившись по возможностям выполнения сложных задач к флагманской модели Claude Опус 4.8. Главной особенностью новой модели стала ее доступная стоимость при сохранении высокой производительности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Разработчики отмечают, что Claude Соннет 5 оптимизирована прежде всего для «агентских сценариев» — систем, способных самостоятельно выполнять последовательность действий. Модель работает не только с текстом, но и обладает способностью автономно решать сложные многоэтапные задачи, используя браузер, терминал и различные API интерфейсы. По данным иксбт.ком, новая модель значительно продвинулась в области планирования и работы с внешними инструментами по сравнению с предыдущими поколениями.

Возможности и технические характеристики

Claude Соннет 5 показала значительный рост в четырех основных направлениях: логическое мышление (реасонинг), программирование, использование внешних инструментов и выполнение агентских задач. Внутренние тесты Anthropic показывают, что в некоторых случаях новая модель демонстрирует результаты на уровне Claude Опус 4.8, которая стоит в несколько раз дороже. Особенно высоко была оценена эффективность работы модели в реальной компьютерной среде в таких сложных бенчмарках, как БровсеКомп и ОСВорлд-Верифиед.

По мнению первых пользователей, Claude Соннет 5 стала гораздо стабильнее при доведении длительных процессов до конца. Если предыдущая версия Соннет 4.6 иногда оставляла сложные задачи незавершенными, то новое поколение способно самостоятельно проверять свои результаты и исправлять ошибки без указаний пользователя. Это значительно упрощает рабочий процесс для программистов и аналитиков данных.

Безопасность и условия использования

Вопрос безопасности остается приоритетным для Anthropic. Claude Соннет 5 стала более устойчивой к отклонению вредоносных запросов и атакам типа «промпт инджектион» (команды, направленные на обман модели). Также в модели сокращено количество галлюцинаций, то есть случаев представления ложной информации как истинной. Стоит отметить, что модель не обучалась специально для организации кибератак, и ее возможности в этом направлении ограничены.

На данный момент Claude Соннет 5 доступна всем пользователям, включая владельцев тарифных планов Фри и Pro. Также она предоставляется через Claude Коде и API платформу. Что касается стоимости, компания установила следующие тарифы:

  • За каждый миллион входных токенов — $2;
  • За каждый миллион выходных токенов — $10;
  • Данные промо-цены действуют до 31 августа 2026 года.
Для ИТ-специалистов и стартапов в Узбекистане выпуск Claude Соннет 5 открывает большие возможности. Причина в том, что эта модель предлагает высокий уровень интеллектуальной мощности по относительно низкой цене, что может стать оптимальным выбором для проектов с ограниченными ресурсами.

AnthropicClaude Sonnet 5Искусственный ИнтеллектТехнологииIT-Новости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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