Бендинг Спунс удивила технологический рынок: рост на 40% в первый день IPO

·19·Технологии
Бендинг Спунс удивила технологический рынок: рост на 40% в первый день IPO

В то время как глобальный рынок программного обеспечения (SaaS) переживает стагнацию под давлением искусственного интеллекта, итальянская компания Бендинг Спунс успешно осуществила свой дебют на фондовой бирже. Акции компании подорожали почти на 40% уже в первый день торгов, восстановив доверие инвесторов к этому сектору. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По итогам торгов в среду акции Бендинг Спунс продавались по 40,50 доллара. Это значительно выше цены в 29 долларов в период первичного публичного предложения (IPO). В результате рыночная капитализация 13-летней компании, основанной в Милане, достигла 25,7 миллиарда долларов. Это в два раза больше ее оценки в 11 миллиардов долларов, когда она принадлежала частному сектору.

Стратегия вдохнуть новую жизнь в старые бренды

Бендинг Спунс известна своей уникальной бизнес-моделью: компания приобретает технологические бренды, которые были популярны в свое время, но сейчас перестали развиваться, и восстанавливает их. В ее портфель входят такие известные сервисы, как АОЛ, Эвентбрите, Эверноте, Митуп и Вимео. Компания превращает эти платформы в прибыльный бизнес путем сокращения расходов, внедрения новых функций и пересмотра стоимости подписок.

Финансовые отчеты компании показывают, что эта стратегия оправдывает себя. Согласно данным SEC, в первом квартале текущего года Бендинг Спунс получила доход в размере 601 миллиона долларов и чистую прибыль в 27,4 миллиона долларов. Для сравнения, за тот же период прошлого года компания получила доход в 259 миллионов долларов при убытке в 112 миллионов долларов.

Изменения и перспективы в сфере SaaS

В то время как многие традиционные СааС-компании опасаются, что ChatGPT и другие инструменты искусственного интеллекта займут их место, успех Бендинг Спунс вдохнул новый дух в отрасль. Основная часть доходов компании, а именно 84%, формируется за счет подписок. В отличие от других фондов частных инвестиций, Бендинг Спунс не планирует перепродавать приобретенные бизнесы, а сохраняет их в качестве долгосрочных активов.

На рынке существуют и другие компании, работающие по такой стратегии, которых часто называют специалистами по «вентуре зомбие» (программные фирмы с замедленным развитием). К ним относятся:

  • Констеллатион Софтваре
  • SaaS.груп
  • Арисинг Вентурес
  • Калм Капитал
  • Тинй
Этот успешный IPO стал большой финансовой победой и для пяти основателей компании — Лука Ferrari, Франкеско Патарнелло, Маттео Даниели, Лука Куерелла и Томасз Гребер. Также значительную выгоду от этого роста получили крупные инвестиционные фонды, такие как Баиллие Гиффорд, Fidelity и Т. Рове Прике.

Bending SpoonsIPOТехнологииБизнесEvernote
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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