Apple представит новые модели iPad Pro и MacBook Pro в начале следующего года

Компания Apple планирует масштабное обновление продуктовой линейки на первую половину 2025 года. По данным издания Bloomberg, технологический гигант в настоящее время работает над четырьмя новыми планшетами iPad Pro с существенно повышенной производительностью и новым MacBook Pro, ориентированным на бюджетный сегмент. Эти новинки призваны еще больше укрепить позиции компании на рынке планшетов и ноутбуков. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

В данный момент инженеры компании заняты разработкой нового ноутбука под внутренним кодовым названием К104. Ожидается, что это устройство станет относительно более доступной моделью в линейке MacBook Pro. Кроме того, Apple намерена представить в этот же период своего процессора следующего поколения — чип М7. Ожидается, что этот чип выведет вычислительную мощность новых устройств на новый уровень.

Чего ожидать от устройств нового поколения?

В последний раз модели iPad Pro обновлялись в октябре прошлого года, поэтому интерес пользователей к новым планшетам высок. Новые модели iPad Pro могут получить не только более быстрые процессоры, но и усовершенствованные технологии дисплея, что создаст дополнительные удобства для графических дизайнеров и профессиональных пользователей.

Стоит отметить, что в марте этого года Apple представила модель MacBook Neo на базе чипа А18, предназначенного для MacBook Pro и iPhone высокого сегмента. Однако ожидаемый новый ноутбук, воплощая в себе полноценные возможности MacBook Pro, предоставит пользователям более широкий выбор. Это важная новость, особенно для покупателей, ищущих баланс цены и качества.

Ценовая политика и конъюнктура рынка

Эти планы Apple совпадают с периодом подготовки к эпохе после руководства Тима Кука и влиянием проблем в цепочке поставок на цены. По словам Кука, сложности с логистикой и комплектующими привели к росту себестоимости продукции. Например, цена модели MacBook Pro с памятью 1 TB недавно выросла с 1 699 до 1 999 долларов.

Поэтому выпуск относительно доступных планшетов и ноутбуков может стать стратегически верным решением компании. Это поможет сохранить лояльность покупателей к бренду на фоне подорожавших флагманских моделей. Пока Apple воздерживается от официальных комментариев по этим данным, однако инсайдеры подчеркивают, что весна следующего года будет богата на новости.