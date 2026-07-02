Закат космической эры: ракета Atlas В успешно завершила свою последнюю миссию

Американская компания Унитед Лаунч Аллианке (УЛА) осуществила последний запуск ракеты Atlas В, имеющей многолетнюю историю. Ракета, стартовавшая с площадки СЛК-41 на мысе Канаверал, успешно вывела на орбиту 29 спутников для проекта Лео компании Amazon. Этот полет войдет в историю не только как очередная коммерческая миссия, но и как финальная точка для семейства ракет, занимавших важное место в мировой космонавтике. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта тяжелая ракета в конфигурации Atlas В 551 доставила в заданную точку аппараты, предназначенные для формирования глобальной широкополосной интернет-сети Amazon. Миссия под названием ЛА-08 направлена на расширение группировки низкоорбитальных спутников. Таким образом, Amazon сделала важный шаг в конкурентной борьбе с проектом Starlink компании SpaceX, возглавляемой Elon Musk.

Согласно данным иксбт.ком, Унитед Лаунч Аллианке теперь сосредоточит все свое внимание на эксплуатации ракет нового поколения Вулкан Кентаур. Несмотря на то, что Atlas В на протяжении всей своей деятельности была символом надежности, современные рыночные требования и технологическая гонка диктуют необходимость в новых, более экономичных и мощных носителях. Тем не менее, в своем последнем полете Atlas В вновь доказала свое техническое совершенство.

Технические возможности и планы на будущее

Модель Atlas В 551 считается одним из самых мощных представителей своего семейства. Ее высота составляет 62,2 метра, а общая стартовая масса — около 587 000 килограммов. Ракета оснащена пятью твердотопливными ускорителями и 5-метровым головным обтекателем, что позволяло ей доставлять в открытый космос даже самые тяжелые грузы. Уход этой модели на пенсию свидетельствует о начале новой эры в космической индустрии.

Компания Amazon планирует выводить следующие спутники в рамках своего проекта Лео с помощью ракет других типов. Для будущих миссий предусмотрено использование Вулкан Кентаур, европейской Ариане 6 и даже ракет Falcon 9 компании-конкурента SpaceX. Это показывает, что на рынке космических грузоперевозок параллельно развиваются как сотрудничество, так и конкуренция.

Для любителей технологий эта новость важна и с точки зрения расширения глобального интернет-покрытия. Успех проекта Amazon Лео в будущем повысит возможности использования высокоскоростного спутникового интернета по всему миру, включая отдаленные регионы Центральной Азии. Atlas В же, выполнив свою последнюю миссию, заняла почетное место в истории освоения космоса.