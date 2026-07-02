iPhone 18 Pro Max получит рекордный аккумулятор

·70·Технологии
iPhone 18 Pro Max получит рекордный аккумулятор

Будущий флагман компании Apple — модель iPhone 18 Pro Max — может получить самый емкий аккумулятор в истории смартфонов. Последние утечки в сети указывают на то, что новое устройство обеспечит значительно более длительное время автономной работы по сравнению с предыдущими поколениями. Эта новость особенно важна для активных пользователей смартфонов и любителей мобильных игр. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По сообщению издания иксбт.ком, емкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max может различаться в зависимости от региона продажи. Это напрямую связано с внутренним устройством и физическими компонентами гаджета. В частности, глобальные и европейские версии с физическим слотом для нано-СИМ карты будут оснащены батареей емкостью 5235 mAh. Этот показатель почти на 8,5% выше, чем у ожидаемого iPhone 17 Pro Max.

Проблема слота СИМ-карты и внутреннего пространства

Интересно, что модификация для рынка США, использующая только технологию еСИМ, получит еще более крупный аккумулятор. Сообщается, что емкость батареи в ней составит 5425 mAh. Инженеры использовали место, освободившееся за счет отказа от физического слота СИМ-карты, для увеличения объема батареи. Это станет самым высоким показателем в истории линейки iPhone, что означает рост на 6,6% по сравнению с предыдущим поколением.

По данным источников, эта информация полностью совпадает с предположениями инсайдеров из цепочки поставок Apple. Ожидается, что серия Pro Max впервые в своей истории преодолеет порог в 5000 mAh. Учитывая, что для пользователей из Узбекистана обычно привозят модели для глобального и азиатского рынков, в нашем регионе, скорее всего, будут популярны версии с физической СИМ-картой, но с чуть меньшей емкостью батареи.

Конкуренция и рыночные тенденции

Хотя Apple совершает значительный скачок по своим стандартам, китайские производители смартфонов ушли в этом направлении гораздо дальше. Например, недавно вышедшая на китайском рынке модель Honor X80 Pro Max оснащена гигантским аккумулятором емкостью 11 000 mAh. Кроме того, она поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 90 В.

Apple же всегда делает больший акцент на энергоэффективности программного обеспечения и процессора, чем на объеме батареи. Новые чипы в iPhone 18 Pro Max и оптимизированная система iOS позволят максимально эффективно использовать этот заряд. Хотя эта информация пока не подтверждена официально, стремление технологического гиганта к повышению энергонезависимости очевидно.

AppleiPhoneАккумуляторТехнологииСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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