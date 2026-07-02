Ведущий мировой производитель чипов Intel решил реализовать неожиданную стратегию на рынке персональных компьютеров. Компания планирует не только сосредоточиться на продуктах нового поколения, но и восстановить производство процессоров старых поколений, увеличив объемы их поставок. Этот шаг направлен прежде всего на снижение затрат при сборке бюджетных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем материале.

По данным ресурса Чаннел Гате, начиная с третьего квартала 2026 года Intel начнет массово выпускать на рынок свои процессоры Коре 10-го и 12-го поколений. Самое интересное, что компания намерена вернуть на конвейер модели Коре 13 и Коре 14 (Raptor Lake), снятие с производства которых ожидалось ранее. Такое решение является редким случаем в технологическом мире.

Значимость памяти ДДР4 и конъюнктура рынка

Одной из основных причин принятия такого решения является ситуация на рынке оперативной памяти. В настоящее время цены на современные модули ДДР5 остаются высокими и продолжают расти. Intel же хочет предложить пользователям более дешевую альтернативу, сохранив на рынке старые платформы (например, ЛГА1700), поддерживающие память ДДР4.

Дистрибьюторам рекомендуют активнее продвигать в розничной торговле именно системы на базе ДДР4. Это крайне актуально и для таких рынков, как Узбекистан, где ценовой фактор играет важную роль. Поскольку переход на новую платформу требует покупки не только процессора, но и более дорогой материнской платы и памяти. Чипы старых поколений по-прежнему остаются конкурентоспособными благодаря соотношению производительности и цены.

Планы на будущее: Raptor Lake Некст

Кроме того, инсайдеры сообщают о семействе Raptor Lake Некст, которое Intel может представить в 2027 году. Предполагается, что эти процессоры войдут в серию Коре 200 и станут слегка улучшенной версией существующей архитектуры. Это свидетельствует о том, что Intel стремится максимально продлить жизненный цикл сокета ЛГА1700, одной из своих самых успешных платформ.

Подводя итог, данная стратегия Intel может стать отличным решением для пользователей, желающих собрать компьютер, но не готовых тратить большие суммы. Компания ориентирует современные системы ДДР5 только на профессиональных пользователей, нуждающихся в высокой производительности, а для массового сегмента возвращает надежные и доступные старые модели.