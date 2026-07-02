Впервые в истории: мини-ПК запустили напрямую от ядерного реактора

·20·Технологии
Впервые в истории: мини-ПК запустили напрямую от ядерного реактора

На пересечении энергетики и высоких технологий произошло революционное событие: стартап Валар Атомикс первым в мире сумел обеспечить электропитание персонального компьютера с помощью компактного ядерного реактора. Этот эксперимент показал, насколько важна роль атомной энергетики в удовлетворении огромных потребностей в энергии, необходимых для систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

В ходе демонстрации использовался мини-ПК Nvidia RTX Spark, оснащенный графическим процессором Nvidia Blackwell. Специалисты Валар Атомикс подключили компьютер к микрореактору под названием Вард 250. Когда мощность устройства достигла 37% от номинального показателя, система успешно загрузилась и начала стабильно работать. Об этом пишет издание иксбт.ком, опираясь на презентацию компании.

Технологический процесс и вопросы безопасности

По словам генерального директора Валар Атомикс Исайи Тейлора, возможности реактора не ограничиваются одним компьютером. В настоящее время официальный сайт компании также размещен на сервере, питающемся от устройства Вард 250. Эта технология основана на прямом преобразовании тепловой энергии, возникающей в результате деления ядер атомов, в электрический ток.

Принцип работы реактора следующий: в активной зоне устройства каждую секунду расщепляются атомы урана, в результате чего выделяется около 100 кВ тепловой мощности. Система охлаждения на основе гелия выводит это тепло наружу, после чего с помощью термоэлектрического генератора оно преобразуется в электроэнергию, необходимую для вычислительного оборудования.

Будущее искусственного интеллекта и ядерной энергетики

Сегодня объем энергии, потребляемый кластерами искусственного интеллекта (AI) и центрами обработки данных (дата-кентерс), растет в геометрической прогрессии. Поэтому мировые технологические гиганты отказываются от традиционных источников энергии в пользу более стабильных и автономных решений. Сотрудничество между Валар Атомикс и Nvidia было налажено именно с этой целью.

В настоящее время такие крупные корпорации, как Amazon, Google, Microsoft и Oracle, активно инвестируют в малые модульные реакторы (SMR). По мнению экспертов, в будущем инфраструктура AI может полностью перейти на сеть таких микрореакторов. Это не только обеспечит энергетическую независимость, но и значительно сократит объем вредных выбросов в окружающую среду.

Хотя Валар Атомикс называет себя первым стартапом, достигшим практического результата, по данным Министерства энергетики США, такие компании, как Деплоябле Энергй и Антарес Нуклеар, также добились серьезных успехов в этом направлении. Однако именно демонстрация питания техники потребительского уровня от ядерной энергии ознаменовала начало новой эры в отрасли.

Valar AtomicsNvidiaЯдерная ЭнергетикаМикрореакторИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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