Скандал с Пегасус: политик, расследовавший шпионское ПО, сам стал жертвой кибератаки

·35·Технологии
Скандал с Пегасус: политик, расследовавший шпионское ПО, сам стал жертвой кибератаки

Громкий шпионский скандал в Европейском союзе вышел на новый этап. Стало известно, что телефон Стелиос Кулоглу, греческого журналиста, бывшего политика и члена специального комитета по расследованию случаев незаконного использования Пегасус, был взломан именно с помощью этого шпионского ПО. Этот инцидент усилил опасения по поводу использования правительствами цифрового оружия против своих критиков. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Исследователи из лаборатории Те Китизен Лаб Университета Торонто подтвердили, что устройство Кулоглу неоднократно становилось целью атак в 2022 и 2023 годах. Это первый случай, когда член комитета ПЭГА Европарламента открыто стал жертвой кибератаки. Данный комитет был создан именно для расследования злоупотреблений шпионским ПО со стороны европейских правительств.

Технология зеро-клик и уязвимость iPhone

По сообщению TechCrunch, кибератака была осуществлена с использованием уязвимости в системе безопасности смартфонов iPhone компании Apple. Эксперты отмечают, что это тип атаки «зеро-клик» (без клика), при которой от пользователя не требовалось переходить по подозрительным ссылкам или скачивать файлы. Программа проникла на устройство через ошибку в программном обеспечении системы умного дома (ХомеКит).

В результате атаки хакеры получили доступ к личной переписке Кулоглу, данным о его местоположении, фотографиям и даже возможности прослушивания разговоров через микрофон. Примечательно, что одна из атак совпала по времени с пребыванием политика в больнице на хирургической операции. Это могло позволить операторам шпионского ПО контролировать его состояние здоровья и личные беседы в больнице.

Политическое давление и последствия

Кулоглу назвал этот инцидент «крайней безответственностью». Другие европейские законодатели расценивают это как прямую атаку на верховенство закона. В настоящее время от Европейской комиссии требуют принятия конкретных мер по строгому ограничению использования шпионского ПО на территории 27 государств-членов.

Исследователи Те Китизен Лаб не раскрыли, какое именно государство стоит за атакой. Однако было установлено, что адрес электронной почты, использованный при атаке, ранее применялся в нападениях на других журналистов в Европе. Это свидетельствует о том, что израильская компания НСО Груп, разработавшая Пегасус, позволила своему клиенту заниматься шпионажем на территории нескольких стран.

Данный инцидент поднимает следующие важные вопросы:

  • Почему правительства используют технологии, полученные для борьбы с тяжкими преступлениями, против своих критиков?
  • Какие правовые механизмы необходимы для обеспечения цифровой безопасности на международном уровне?
  • Насколько Apple и другие технологические гиганты способны защитить своих пользователей от хакерских атак государственного уровня?
На данный момент ни НСО Груп, ни Европейская комиссия не дали официальных комментариев по этому отчету. Однако очевидно, что это открытие обострит ситуацию перед публикацией итогового отчета по шпионским скандалам на Кипре, в Греции, Венгрии, Польше и Испании, который ожидается в ближайшее время.

PegasusКибербезопасностьiPhoneAppleЕвропейский Союз
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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