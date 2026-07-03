Аккумулятор iPhone 18 Pro Max установит рекорд: эффект отказа от слота СИМ-карты

Ожидается, что будущий флагман Apple iPhone 18 Pro Max оставит позади все предыдущие модели по емкости аккумулятора. Новые данные и фотографии компонентов, распространившиеся в сети, указывают на то, что изменения во внутренней структуре устройства позволили значительно увеличить объем батареи. Это особенно заметно в модификациях, где полностью отказались от физического слота для СИМ-карты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, версии смартфона iPhone 18 Pro Max для разных регионов будут различаться по емкости аккумулятора. В частности, версия для Европы и глобального рынка, сохранившая слот нано-СИМ, будет оснащена батареей емкостью 5235 мА·ч. Этот показатель почти на 8,5% выше, чем у предыдущего поколения, что стало результатом общей оптимизации внутреннего пространства корпуса.

Вопрос СИМ-лотка и дополнительного пространства

Самое крупное обновление коснется модификации для рынка США, основанной исключительно на технологии еСИМ. Отсутствие слота для СИМ-карты позволило инженерам установить еще более крупную батарею. В результате эта версия получит емкость 5425 мА·ч, что станет абсолютным рекордом в истории смартфонов iPhone. Для сравнения, в текущих флагманах этот показатель составляет 5088 мА·ч.

Эти данные подтверждают ранее появившиеся инсайдерские сообщения. Ожидается, что iPhone 18 Pro Max станет первым смартфоном в истории Apple, емкость батареи которого превысит порог в 5000 мА·ч. По мнению экспертов, повышение энергоэффективности за счет отказа от физических деталей и миниатюризации компонентов стало одной из основных стратегий Apple.

Также, согласно данным из цепочки поставок, блок камер смартфонов серии iPhone 18 Pro будет полностью переработан. Ожидается, что система камер в новых устройствах станет значительно крупнее по сравнению с текущим поколением. В частности, сообщается, что степень выступа камеры из корпуса может увеличиться еще на 2 мм.

Технологические изменения и презентация

В списках комплектующих и тестовых видео, украденных хакерами и слитых в сеть, видны материнская плата и другие внутренние части iPhone 18 Pro. Это свидетельствует о полном изменении внутренней архитектуры устройства. Увеличение объема аккумулятора не только продлит время автономной работы для пользователей, но и поможет компенсировать энергопотребление более мощного процессора и более крупного экрана.

Эта новость имеет важное значение и для пользователей из Узбекистана. Хотя технология еСИМ становится все более популярной в нашей стране, многие по-прежнему предпочитают использовать физические СИМ-карты. Если Apple в будущем откажется от СИМ-лотка во всех регионах, это может привести к еще большему росту емкости батареи.

Официальная презентация новых смартфонов серии iPhone 18, по традиции, ожидается в сентябре. Тогда Apple официально объявит все технические характеристики, включая емкость батареи и возможности обновленной системы камер.