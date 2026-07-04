Моторола запустила сервис Глобал Коннект с бесплатным мобильным интернетом по всему миру

Компания Моторола представила новый сервис Глобал Коннект, направленный на решение проблем связи во время международных поездок. Данная платформа предоставляет пользователям возможность пользоваться мобильным интернетом более чем в 160 странах мира посредством технологии еСИМ. Главное преимущество этого решения заключается в том, что путешественникам больше не нужно искать СИМ-карту у местных операторов при посещении каждой новой страны или выполнять сложные настройки. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, проект разработан в сотрудничестве с компанией Гигс и стал первым встроенным еСИМ-решением для смартфонов Моторола. В настоящее время приложение доступно в магазине Google Play для пользователей стран Латинской Америки, таких как Бразилия, Мексика, Аргентина, Перу и Чили. Компания планирует расширить зону покрытия сервиса и к концу 2026 года запустить его в европейских странах, включая Германию и Великобританию.

Бесплатный трафик и автоматическое подключение

Одна из самых привлекательных особенностей нового сервиса — каждому зарегистрированному пользователю предоставляется 1 GB мобильного интернет-трафика абсолютно бесплатно. Этот бонусный пакет можно использовать более чем в 160 странах мира. После исчерпания бесплатного трафика пользователи смогут приобретать различные платные тарифные планы и пакеты непосредственно в приложении в зависимости от своих потребностей.

Сервис Глобал Коннект работает по принципу «одна еСИМ — все страны». Это означает, что при пересечении границы система автоматически подключается к сетям местных операторов связи. Это избавляет пользователя от необходимости каждый раз получать новый номер или заново настраивать цифровую СИМ-карту. Стабильная работа сервиса обеспечивается платформой Гигс, сотрудничающей с сотнями международных операторов.

Предназначено только для интернета и мессенджеров

Следует отметить, что Глобал Коннект пока поддерживает только мобильный интернет . В нём отсутствуют возможности традиционных голосовых вызовов и отправки СМС. Представители Моторола поясняют, что большинство современных путешественников используют для общения Telegram, WhatsApp или другие мессенджеры, поэтому традиционные виды мобильной связи теряют актуальность.

Данная технология работает на всех смартфонах Моторола с поддержкой еСИМ, включая модель Мото Г Плай 2026 из бюджетного сегмента. Ожидается, что внедрение подобных услуг для пользователей Узбекистана в будущем позволит значительно сократить расходы на международный роуминг и обеспечит постоянную связь за рубежом.