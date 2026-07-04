В соединении плутония обнаружено редкое квантовое состояние: ядерная физика выходит на новый этап

Учёные Национальной лаборатории Айдахо (Идахо Натионал Лабораторй) в США обнаружили в соединении гексаборида плутония (ПуБ6) крайне редкое квантовое состояние — топологический изолятор Кондо. Ожидается, что это открытие станет революционным шагом в понимании электронных свойств плутония — одного из самых сложных и загадочных элементов периодической таблицы. Данное явление ранее наблюдалось лишь в очень небольшом числе материалов и открывает совершенно новые направления исследований в области ядерного материаловедения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

С момента открытия плутония в 1940 году учёные изучили множество его свойств, однако поведение его электронов остаётся одной из самых сложных загадок современной физики. В частности, 5ф-электроны плутония могут одновременно вести себя и как локализованные в определённой точке частицы, и как свободно движущиеся носители заряда. Именно это необычное поведение и лежит в основе выявленного квантового эффекта.

Топологические изоляторы и эффект Кондо

Топологические изоляторы — это редкие материалы, которые не проводят электрический ток в своём внутреннем объёме, но допускают свободное движение тока по поверхности. Что наиболее важно, такая поверхностная проводимость обладает чрезвычайной устойчивостью к различным дефектам и примесям. Термин «Кондо» же обозначает квантовое явление, возникающее в результате сильного взаимодействия электронов друг с другом. В таких условиях свойства материала формируются не отдельными атомами, а коллективными квантовыми эффектами.

Исследователи доказали, что в гексабориде плутония оба эти явления — топологическая проводимость и сильные электронные корреляции — существуют одновременно. Это превращает данное соединение в уникальную экспериментальную площадку для изучения актинидов — группы тяжёлых элементов, к которым относятся плутоний и уран. Для таких стран, как Узбекистан, развивающих энергетическую отрасль, подобные фундаментальные открытия также имеют важное значение для создания более безопасных и эффективных технологий в будущем.

Ядерная энергетика и технологии будущего

Понимание электронных свойств актинидов имеет не только теоретическое значение. Эти знания играют решающую роль в следующих практических направлениях:

Прогнозирование процесса старения ядерных материалов;

Повышение уровня безопасности реакторов;

Создание новых материалов, устойчивых к высоким температурам и сильной радиации;

Разработка квантовых вычислений и сверхточных датчиков.

Процесс исследования потребовал использования уникальной инфраструктуры Национальной лаборатории Айдахо. Учёные с помощью сфокусированных ионных пучков подготовили микроскопические образцы плутония и провели измерения при сверхнизких температурах, где квантовые эффекты проявляются наиболее ярко. Результаты экспериментов были подтверждены с помощью компьютерного моделирования в сотрудничестве со специалистами Колумбийского университета.

По данным иксбт.ком, данное открытие открывает путь к изучению других сложных актинидных соединений, что ранее считалось невозможным для экспериментальной физики. Ожидается, что это не только даст мощный импульс развитию ядерной энергетики, но и современных квантовых технологий. Загадочный мир плутония теперь может предоставить человечеству новые возможности для создания безопасных и эффективных источников энергии.