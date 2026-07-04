Правительство Индии потребовало отчет об анонимности от мессенджеров Telegram и Signal

·26·Технологии
Правительство Индии потребовало отчет об анонимности от мессенджеров Telegram и Signal

Правительство Индии направило официальный запрос платформам Telegram, одной из самых популярных мессенджеров в мире, и Signal, специализирующейся на приватности. Чиновники страны требуют объяснений о том, как эти сервисы обеспечивают безопасность функций, позволяющих пользователям общаться без раскрытия своих телефонных номеров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот шаг стал очередной мерой правительства Индии по усилению контроля над онлайн-платформами. В прошлом месяце в стране рассматривался вопрос о временной блокировке платформы Telegram, а теперь регуляторы приступили к тщательному изучению отдельных функций сервиса и их влияния на кибербезопасность.

Риск анонимности и мошенничества

По мнению представителей правительства, возможность скрывать личность через имена пользователей (усернаме) может открыть путь для различных преступлений. В частности, министерство информационных технологий Индии опасается, что анонимность способствует росту таких преступлений, как онлайн-мошенничество, фишинг, атаки от имени вымышленных лиц и «цифровые аресты».

В связи с этим у компаний Telegram и Signal запросили предоставление подробной информации о том, какие механизмы защиты внедрены против действий от чужого имени (имперсонатион) и злоупотреблений. Пока ни министерство, ни представители мессенджеров не дали официальных комментариев по этому запросу.

Ограничения и для WhatsApp

Контроль не ограничивается только Telegram и Signal. Как стало известно, правительство Индии также поручило мессенджеру WhatsApp приостановить внедрение новой запланированной функции по изменению имен пользователей. Компания обязана в течение трех дней обосновать необходимость этой функции, в противном случае к ней могут быть применены санкции.

Для пользователей Узбекистана Telegram также является основным средством общения. Подобные решения, принимаемые на крупных рынках, таких как Индия, в будущем могут повлиять на глобальную политику мессенджеров и порядок работы их функций. Хотя функция скрытия номера является важной частью личной неприкосновенности для многих пользователей, государственные органы рассматривают ее как угрозу безопасности.

Напомним, что Индия является одной из стран с самым большим числом интернет-пользователей в мире, и законодательные требования здесь всегда становятся серьезным испытанием для технологических гигантов. Пока остается открытым вопрос о том, как мессенджеры ответят на эти требования и сохранят ли свои принципы конфиденциальности.

TelegramSignalWhatsAppИндияКибербезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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