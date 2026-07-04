Midjourney требует от голливудских студий раскрыть секретную информацию об искусственном интеллекте

·58·Технологии
Midjourney требует от голливудских студий раскрыть секретную информацию об искусственном интеллекте

Юридическая борьба между популярным стартапом Midjourney, создающим изображения с помощью искусственного интеллекта, и крупнейшими киностудиями Голливуда перешла на новый этап. В настоящее время между сторонами, ведущими судебный процесс, продолжаются серьезные споры по вопросам прав интеллектуальной собственности. Midjourney требует от таких гигантов, как Дисней, Универсал и Варнер Брос., подавших против него иск, раскрыть, как они используют искусственный интеллект во внутренних процессах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Спор начался в прошлом году после того, как эти студии подали в суд на платформу Midjourney, обвинив её в нарушении авторских прав. Истцы утверждают, что нейросеть позволяет без разрешения создавать таких известных персонажей, принадлежащих студиям, как Барт Симпсон или Дарт Вейдер. Midjourney же, в свою очередь, утверждает, что обучение модели на основе существующих изображений соответствует принципам «добросовестного использования» (фаир усе).

В центре нынешнего спора стоит вопрос о документах, которые стороны должны предоставить в рамках судебного процесса. Ранее судья вынес решение о том, что студии должны раскрывать информацию только о АИ-продуктах, показанных потребителям, то есть опубликованных для широкой публики. Однако Midjourney считает это ограничение несправедливым и требует его отмены.

Секретные разработки и внутренние стандарты

По мнению представителей Midjourney, студии хотят обосновать свои претензии о причинённом рынку ущербе, предоставляя лишь выгодные им документы. Стартап утверждает, что голливудские студии за закрытыми дверями могут заниматься именно тем, в чём обвиняется Midjourney, — то есть обучать свои АИ-модели на основе контента без лицензии.

Если студии используют внутренние АИ-инструменты для написания сценариев (сторйбоардинг) или разработки новых идей для фильмов и сериалов, это доказывает, что использование контента без лицензии в данной сфере является обычной практикой. Это может послужить для Midjourney мощным средством защиты в суде. Именно поэтому стартап требует от студий раскрыть все внутренние промпты (команды) и их результаты.

К новым правилам в индустрии

Главный адвокат студий Дэвид Сингер назвал требования платформы Midjourney «рыболовством» (необоснованным поиском информации). По его словам, Голливуд не намерен останавливать развитие технологий искусственного интеллекта, а лишь борется с несанкционированным копированием и распространением своих известных персонажей и интеллектуальной собственности.

Ожидается, что этот судебный процесс станет важным прецедентом, определяющим отношения между творческой индустрией и технологическими компаниями по всему миру. В то время как в Узбекистане также развивается цифровое искусство и искусственный интеллект, подобные глобальные правовые споры послужат важным уроком для местных создателей контента и разработчиков в вопросах авторского права.

Если суд удовлетворит требование Midjourney, самые секретные технологические процессы Голливуда могут стать достоянием общественности. Это повлияет не только на исход данного дела, но и на будущие методы работы всей системы киностудий.

MidjourneyИскусственный ИнтеллектГолливудDisneyТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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