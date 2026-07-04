Midjourney требует от голливудских студий раскрыть секретную информацию об искусственном интеллекте

Юридическая борьба между популярным стартапом Midjourney, создающим изображения с помощью искусственного интеллекта, и крупнейшими киностудиями Голливуда перешла на новый этап. В настоящее время между сторонами, ведущими судебный процесс, продолжаются серьезные споры по вопросам прав интеллектуальной собственности. Midjourney требует от таких гигантов, как Дисней, Универсал и Варнер Брос., подавших против него иск, раскрыть, как они используют искусственный интеллект во внутренних процессах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Спор начался в прошлом году после того, как эти студии подали в суд на платформу Midjourney, обвинив её в нарушении авторских прав. Истцы утверждают, что нейросеть позволяет без разрешения создавать таких известных персонажей, принадлежащих студиям, как Барт Симпсон или Дарт Вейдер. Midjourney же, в свою очередь, утверждает, что обучение модели на основе существующих изображений соответствует принципам «добросовестного использования» (фаир усе).

В центре нынешнего спора стоит вопрос о документах, которые стороны должны предоставить в рамках судебного процесса. Ранее судья вынес решение о том, что студии должны раскрывать информацию только о АИ-продуктах, показанных потребителям, то есть опубликованных для широкой публики. Однако Midjourney считает это ограничение несправедливым и требует его отмены.

Секретные разработки и внутренние стандарты

По мнению представителей Midjourney, студии хотят обосновать свои претензии о причинённом рынку ущербе, предоставляя лишь выгодные им документы. Стартап утверждает, что голливудские студии за закрытыми дверями могут заниматься именно тем, в чём обвиняется Midjourney, — то есть обучать свои АИ-модели на основе контента без лицензии.

Если студии используют внутренние АИ-инструменты для написания сценариев (сторйбоардинг) или разработки новых идей для фильмов и сериалов, это доказывает, что использование контента без лицензии в данной сфере является обычной практикой. Это может послужить для Midjourney мощным средством защиты в суде. Именно поэтому стартап требует от студий раскрыть все внутренние промпты (команды) и их результаты.

К новым правилам в индустрии

Главный адвокат студий Дэвид Сингер назвал требования платформы Midjourney «рыболовством» (необоснованным поиском информации). По его словам, Голливуд не намерен останавливать развитие технологий искусственного интеллекта, а лишь борется с несанкционированным копированием и распространением своих известных персонажей и интеллектуальной собственности.

Ожидается, что этот судебный процесс станет важным прецедентом, определяющим отношения между творческой индустрией и технологическими компаниями по всему миру. В то время как в Узбекистане также развивается цифровое искусство и искусственный интеллект, подобные глобальные правовые споры послужат важным уроком для местных создателей контента и разработчиков в вопросах авторского права.

Если суд удовлетворит требование Midjourney, самые секретные технологические процессы Голливуда могут стать достоянием общественности. Это повлияет не только на исход данного дела, но и на будущие методы работы всей системы киностудий.