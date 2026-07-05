Кйберпунк 2077 вошла в число мировых рекордсменов по продажам

·3·Технологии
Кйберпунк 2077 вошла в число мировых рекордсменов по продажам

Игра Кйберпунк 2077, разработанная польской студией КД Проджект RED, преодолела очередную крупную отметку по продажам. Согласно новому отчёту компании, общий тираж проекта превысил 40 миллионов копий. Этот показатель вывел игру в топ-20 самых продаваемых видеоигр в истории мира и ещё раз подтвердил, что первоначальные проблемы вокруг проекта остались позади. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Примечательно, что Кйберпунк 2077 достиг этого результата менее чем за шесть лет. По итогам прошлого года продажи составили 35 миллионов копий. Значит, за последние полгода ещё 5 миллионов пользователей присоединились к этому футуристическому миру. По данным иксбт.ком, для проекта, вышедшего пять лет назад и ориентированного в основном на одиночное приключение, это очень высокая динамика.

Исторические результаты и конкуренция

В настоящее время Кйберпунк 2077 занимает 19-е место в рейтинге самых продаваемых игр. Эту ступень он делит с популярной Хогвартс Легакй и легендарной Соник те Хедгехог. По мнению экспертов, улучшение технического состояния игры и выпуск дополнения Phantom Либертй (ДЛК) способствуют стабильному росту продаж.

Ещё одна гордость студии КД Проджект RED — игра Те Витчер 3: Вилд Хунт — расположилась на 8-й строчке рейтинга. Этот проект разошёлся тиражом 65 миллионов копий, и если не учитывать Тетрис, он является самой популярной игрой в мире, не имеющей онлайн-режима. Эти результаты показывают, насколько высок авторитет польских разработчиков на мировом рынке.

Планы на будущее

Среди геймеров Узбекистана Кйберпунк 2077 также вызвал большой интерес своими визуальными эффектами и сложным сюжетом. Технология Ray Tracing и полная реализация возможностей видеокарт NVIDIA RTX подняли игру до уровня технологического бенчмарка. Сейчас многие пользователи интересуются, когда выйдет продолжение игры.

Студия подтвердила, что в данный момент приступила к работе над второй частью Кйберпунк 2077, однако пока нет никакой точной информации о проекте. Тем не менее, успех первой части лишь укрепляет уверенность в новом проекте. Ожидается, что продажи продолжат расти в ближайшие годы.

Cyberpunk 2077CD Projekt REDВидеоигрыТехнологииThe Witcher 3
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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