Исторический поворот в авиационной промышленности Китая: самолеты К909 впервые проданы за рубеж

Авиационная промышленность Китая сделала важный шаг на пути к укреплению своих позиций на мировом рынке. Региональные пассажирские самолеты К909, разработанные китайской корпорацией КОМАК, впервые были проданы зарубежной авиакомпании. Эта сделка оценивается как начало новой эры в истории китайского авиастроения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает издание Иксбт.ком, камбоджийская авиакомпания Камбодиа Аирвайс подписала официальный контракт с КОМАК на покупку 20 самолетов К909. Это станет первым случаем, когда лайнеры данной модели будут летать под иностранным флагом. Согласно условиям сделки, поставка первой партии самолетов запланирована на вторую половину 2026 года.

Новые возможности для региональных перелетов

Самолет К909, ранее известный как АРДж21, является первым региональным реактивным лайнером, полностью разработанным в Китае. Это воздушное судно рассчитано на перевозку от 78 до 97 пассажиров. Дальность полета в зависимости от модификации составляет от 2225 до 3700 километров, что делает его идеальным выбором для ближне- и среднемагистральных маршрутов.

Камбодиа Аирвайс планирует расширить свою маршрутную сеть и значительно увеличить пропускную способность пассажирских перевозок за счет включения этой новой техники в свой парк. Кроме того, данная покупка послужит укреплению позиций национального перевозчика Камбоджи в регионе.

Серьезный конкурент для Boeing и Аирбус?

Хотя К909 пока не может полноценно конкурировать с крупными лайнерами компаний Boeing и Аирбус, он претендует на то, чтобы занять их место в региональном сегменте. По данным КОМАК, на сегодняшний день заказчикам поставлено 186 самолетов этой модели. В настоящее время они успешно эксплуатируются более чем десятью авиакомпаниями на более чем 860 маршрутах.

Статистические данные также подтверждают надежность этой модели:

Самолеты ежедневно выполняют более 500 рейсов;

Они связывают между собой более 180 городов мира;

За время эксплуатации перевезено в общей сложности более 37 миллионов пассажиров.

Проект К909 получил сертификат типа в 2014 году, а серийное производство было налажено с 2017 года. Данный контракт с Камбоджей еще раз доказал, что китайская авиационная техника соответствует международным стандартам безопасности и качества. В будущем не исключено повышение интереса к более доступным и эффективным китайским лайнерам и на рынке Центральной Азии, включая Узбекистан.