Неожиданная новость от Apple: покупать iPhone больше не обязательно

Компания Apple готовится к запуску новой программы Apple Упграде для своих пользователей. По данным Bloomberg, эта система позволит приобретать iPhone, Мак, iPad и Apple Watch по модели, схожей с автомобильным лизингом, с возможностью замены на более новую модель по истечении установленного срока.

Сообщается, что программа будет запущена 28 июля и заменит действующую iPhone Упграде Програм. Финансовым партнером Apple в этом проекте выступит компания Кларна. Для участия потребуется пройти краткую проверку, которая не влияет на кредитный рейтинг.

Согласно новым правилам, будут предложены контракты на 24 месяца для iPhone и Apple Watch, а также на 36 месяцев для iPad и Мак. По окончании срока пользователь сможет оставить устройство себе, вернуть его или обменять на более новую модель.

Однако программа не будет распространяться на все продукты. По словам источников, в нее не войдут базовые модели iPad, iPhone 16, Apple Watch SE и новый MacBook Neo. Кроме того, в программу не будет включена расширенная гарантия АпплеКаре, которую, возможно, придется оформлять отдельно.

На данный момент программа Apple Упграде будет запущена только в США. Вместе с тем, учитывая постепенный рост цен на продукцию Apple, высказываются предположения, что модели iPhone 18 Pro, ожидаемые к выпуску в конце года, могут оказаться значительно дороже.