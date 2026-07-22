Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...

Портал Трансфермаркт обновил ориентировочную трансферную стоимость футболистов после завершения чемпионата мира 2026 года. В результате успешного выступления на мундиале рыночная цена ряда звезд резко возросла.

Первое место в рейтинге занял полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон. Его стоимость подскочила сразу на 35 миллионов евро, достигнув отметки в 110 миллионов евро.

Стоимость Андерсона выросла на 35 миллионов евро

Согласно оценке Трансфермаркт, самый значительный рост после ЧМ-2026 был зафиксирован у Эллиота Андерсона.

Трансферная стоимость английского полузащитника увеличилась на 35 миллионов евро по сравнению с предыдущим показателем. В результате сейчас он оценивается в 110 миллионов евро.

По сумме прибавки Андерсон обошел даже таких мировых звезд, как Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд, Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе.

Беллингем оценен в 160 миллионов евро

На следующих строчках рейтинга расположились Джуд Беллингем и Аюб Буадди. Стоимость обоих футболистов выросла на 30 миллионов евро.

Новая цена Беллингема составила 160 миллионов евро. Игрок сборной Марокко Аюб Буадди был оценен в 80 миллионов евро.

Высокое место Буадди в списке свидетельствует о том, что на рынке возрос спрос на молодых футболистов, проявивших себя во время мундиаля.

Холанд и Ямаль достигли отметки в 220 миллионов евро

В числе самых дорогих футболистов мира после ЧМ-2026 также оказались Эрлинг Холанд и Ламин Ямаль.

Трансферная стоимость обоих игроков была увеличена на 20 миллионов евро, достигнув 220 миллионов евро.

Цена нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе также выросла на 20 миллионов евро. Сейчас он оценивается в 200 миллионов евро.

Футболисты, прибавившие в цене больше всех

Список, опубликованный Трансфермаркт, выглядит следующим образом:

Эллиот Андерсон — 110 млн евро, рост 35 млн; Джуд Беллингем — 160 млн евро, рост 30 млн; Аюб Буадди — 80 млн евро, рост 30 млн; Эрлинг Холанд — 220 млн евро, рост 20 млн; Ламин Ямаль — 220 млн евро, рост 20 млн; Килиан Мбаппе — 200 млн евро, рост 20 млн; Майкл Олисе — 170 млн евро, рост 20 млн; Хулиан Альварес — 120 млн евро, рост 20 млн; Морган Роджерс — 110 млн евро, рост 20 млн; Пау Кубарси — 100 млн евро, рост 20 млн; Брэдли Баркола — 90 млн евро, рост 20 млн; Гонсалу Рамуш — 50 млн евро, рост 20 млн.

Чемпионство Испании повлияло на стоимость футболистов

Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2026 Аргентину со счетом 1:0.

Успех на мундиале отразился и на рыночной стоимости испанских футболистов. Ламин Ямаль и Пау Кубарси вошли в рейтинг, причем Ямаль с 220 миллионами евро стал одним из самых дорогих игроков в списке.

Также в список были включены Хулиан Альварес из дошедшей до финала Аргентины, а также Мбаппе, Олисе и Баркола из Франции, показавшей высокий результат.

Рыночная стоимость — это не цена трансфера

Цифры, представленные Трансфермаркт, являются ориентировочной рыночной стоимостью футболистов. Эта сумма не обязательно совпадает с реальной трансферной ценой, которая определяется в ходе переговоров между клубами.

На итоговую цену влияют возраст футболиста, срок контракта, статус в команде, статистика и желание клуба продать игрока.

Тем не менее обновление после ЧМ-2026 показало, насколько быстро даже один успешный турнир может изменить международный статус и рыночную стоимость футболиста.