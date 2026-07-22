Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему Android

·26·Технологии
Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему Android

Корпорация Google представила новую систему миграции, которая кардинально упрощает процесс перехода на экосистему Android для пользователей iPhone. Это решение, интегрированное в операционную систему Android 15, помогает устранить множество барьеров, возникающих при переносе данных с устройств Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Главное преимущество новой технологии заключается в том, что теперь пользователям не нужно загружать сторонние приложения для беспроводной передачи данных с iPhone. Google встроила этот процесс адаптации (онбоардинг) непосредственно в систему, сделав его максимально интуитивным и быстрым. Ожидается, что этот шаг значительно облегчит процесс перехода между двумя крупнейшими конкурентами на рынке смартфонов.

Объем данных и новые возможности

С помощью нового метода миграции безопасно переносятся не только стандартные данные, но и критически важная для пользователя конфиденциальная информация. По данным Google, система поддерживает следующие типы данных:

  • Фотографии и видео;
  • Контакты, сообщения и записи в календаре;
  • Google Аккунт и сохраненные пароли;
  • Данные сетей Wi-Fi;
  • Настройки еСИМ (электронной СИМ-карты).
В частности, автоматический перенос паролей Wi-Fi и еСИМ сокращает время настройки нового устройства в несколько раз. Ранее эти процессы выполнялись вручную или требовали использования сложных сторонних программ.

В настоящее время это обновление запущено на избранных устройствах серии Google Pixel. Также флагманы Samsung Galaxy З Флип8 и З Фолд8, официально представленные сегодня, одними из первых получили возможность воспользоваться этим удобством.

Конкуренция на рынке и значение для пользователей

На рынке смартфонов Узбекистана конкуренция между устройствами iPhone и Android всегда была высокой. Во многих случаях пользователи сомневаются в переходе на новую платформу, опасаясь потери данных, накопленных за годы использования. Данное решение от Google направлено именно на устранение этого психологического и технического барьера.

В будущем ожидается, что Google сделает эту функцию миграции доступной и для других производителей Android (Xiaomi, Honor, vivo и др.). Это еще больше ускорит поток пользователей между экосистемами смартфонов в глобальном масштабе.

GoogleAndroidiPhoneСмартфонТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Революция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойРеволюция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойСегодня, 22:26OpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаOpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаСегодня, 21:57Анонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoАнонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoСегодня, 21:56Microsoft внедряет китайскую модель Кими К3 в систему Copilot для сокращения расходовMicrosoft внедряет китайскую модель Кими К3 в систему Copilot для сокращения расходовСегодня, 21:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения