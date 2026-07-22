Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему Android

Корпорация Google представила новую систему миграции, которая кардинально упрощает процесс перехода на экосистему Android для пользователей iPhone. Это решение, интегрированное в операционную систему Android 15, помогает устранить множество барьеров, возникающих при переносе данных с устройств Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Главное преимущество новой технологии заключается в том, что теперь пользователям не нужно загружать сторонние приложения для беспроводной передачи данных с iPhone. Google встроила этот процесс адаптации (онбоардинг) непосредственно в систему, сделав его максимально интуитивным и быстрым. Ожидается, что этот шаг значительно облегчит процесс перехода между двумя крупнейшими конкурентами на рынке смартфонов.

Объем данных и новые возможности

С помощью нового метода миграции безопасно переносятся не только стандартные данные, но и критически важная для пользователя конфиденциальная информация. По данным Google, система поддерживает следующие типы данных:

Фотографии и видео;

Контакты, сообщения и записи в календаре;

Google Аккунт и сохраненные пароли;

Данные сетей Wi-Fi;

Настройки еСИМ (электронной СИМ-карты).

В частности, автоматический перенос паролей Wi-Fi и еСИМ сокращает время настройки нового устройства в несколько раз. Ранее эти процессы выполнялись вручную или требовали использования сложных сторонних программ.

В настоящее время это обновление запущено на избранных устройствах серии Google Pixel. Также флагманы Samsung Galaxy З Флип8 и З Фолд8, официально представленные сегодня, одними из первых получили возможность воспользоваться этим удобством.

Конкуренция на рынке и значение для пользователей

На рынке смартфонов Узбекистана конкуренция между устройствами iPhone и Android всегда была высокой. Во многих случаях пользователи сомневаются в переходе на новую платформу, опасаясь потери данных, накопленных за годы использования. Данное решение от Google направлено именно на устранение этого психологического и технического барьера.

В будущем ожидается, что Google сделает эту функцию миграции доступной и для других производителей Android (Xiaomi, Honor, vivo и др.). Это еще больше ускорит поток пользователей между экосистемами смартфонов в глобальном масштабе.