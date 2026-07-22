Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему Android
Корпорация Google представила новую систему миграции, которая кардинально упрощает процесс перехода на экосистему Android для пользователей iPhone. Это решение, интегрированное в операционную систему Android 15, помогает устранить множество барьеров, возникающих при переносе данных с устройств Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
Главное преимущество новой технологии заключается в том, что теперь пользователям не нужно загружать сторонние приложения для беспроводной передачи данных с iPhone. Google встроила этот процесс адаптации (онбоардинг) непосредственно в систему, сделав его максимально интуитивным и быстрым. Ожидается, что этот шаг значительно облегчит процесс перехода между двумя крупнейшими конкурентами на рынке смартфонов.
Объем данных и новые возможностиС помощью нового метода миграции безопасно переносятся не только стандартные данные, но и критически важная для пользователя конфиденциальная информация. По данным Google, система поддерживает следующие типы данных:
- Фотографии и видео;
- Контакты, сообщения и записи в календаре;
- Google Аккунт и сохраненные пароли;
- Данные сетей Wi-Fi;
- Настройки еСИМ (электронной СИМ-карты).
В настоящее время это обновление запущено на избранных устройствах серии Google Pixel. Также флагманы Samsung Galaxy З Флип8 и З Фолд8, официально представленные сегодня, одними из первых получили возможность воспользоваться этим удобством.
Конкуренция на рынке и значение для пользователейНа рынке смартфонов Узбекистана конкуренция между устройствами iPhone и Android всегда была высокой. Во многих случаях пользователи сомневаются в переходе на новую платформу, опасаясь потери данных, накопленных за годы использования. Данное решение от Google направлено именно на устранение этого психологического и технического барьера.
В будущем ожидается, что Google сделает эту функцию миграции доступной и для других производителей Android (Xiaomi, Honor, vivo и др.). Это еще больше ускорит поток пользователей между экосистемами смартфонов в глобальном масштабе.
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