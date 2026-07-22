4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...

·28·Спорт
4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...

В 13-м туре Суперлиги Узбекистана болельщики стали свидетелями результативных и напряженных матчей. Если АГМК на выезде разгромил «Коканд-1912», то «Андижан» в Ташкенте отыграл отставание в два мяча и отобрал очки у «Локомотива».

В противостоянии «Машъала» и «Насафа» победитель выявлен не был. Встреча завершилась со счетом 1:1, и команды заработали по одному очку.

Дубль Собиржонова принес АГМК крупную победу

В первом тайме матча против «Коканд-1912» АГМК не смог поразить ворота соперника. Однако после перерыва клуб из Алмалыка резко активизировал свои действия в атаке.

На 47-й минуте Асадбек Собиржонов открыл счет. Спустя восемь минут вышедший на замену Нодирбек Абдураззаков удвоил преимущество гостей.

На 59-й минуте Собиржонов забил свой второй гол, оформив дубль. «Коканд-1912» сократил отставание на 66-й минуте благодаря голу Иброхима Юлдошева, но этого для камбэка оказалось недостаточно.

На 74-й минуте Сиаваш Хагназари забил последний гол в матче, установив окончательный счет — 1:4.

«Коканд-1912» — АГМК — 1:4

Голы: Собиржонов, 47, 59; Абдураззаков, 55; Юлдошев, 66; Хагназари, 74.

«Насаф» ответил до перерыва

Счет в матче между «Машъалом» и «Насафом» был открыт на 18-й минуте. Защитник хозяев Страхинья Бошняк поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед.

Однако «Машъал» не смог удержать преимущество до конца первого тайма. На 39-й минуте Сардор Бахромов забил гол и восстановил равновесие.

Во втором тайме, несмотря на то, что у обеих команд были возможности изменить результат, голов больше забито не было.

«Машъал» — «Насаф» — 1:1

Голы: Бошняк, 18; Бахромов, 39.

«Локомотив» не смог удержать преимущество в два мяча

Самый драматичный матч тура прошел в Ташкенте. «Локомотив» вышел вперед в конце первого тайма благодаря голу Абдуллоха Юлдошева.

На 53-й минуте Сардор Мирзаев довел счет до 2:0. В тот момент казалось, что хозяева близки к победе, но «Андижан» сумел изменить ситуацию.

На 68-й минуте Александре Андроникашвили сократил отставание. Спустя четыре минуты Драган Черан сравнял счет — 2:2.

На 79-й минуте Николай Иванов снова вывел «Локомотив» вперед. Однако на 89-й минуте матча Хамидулло Каримов спас андижанцев от поражения.

«Локомотив» — «Андижан» — 3:3

Голы: Юлдошев, 43; Мирзаев, 53; Андроникашвили, 68; Черан, 72; Иванов, 79; Каримов, 89.

АГМК поднялся на четвертое место

После этих результатов АГМК довел количество своих очков до 22 и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы.

«Локомотив» с 19 очками идет на седьмом месте, «Насаф» с 18 очками — на восьмом. «Андижан» с 17 очками занимает девятую позицию.

«Машъал» же после 13 туров остался на последнем месте в таблице с четырьмя очками. Несмотря на то, что команда отобрала очки у «Насафа», ей необходимы победы в следующих матчах, чтобы выбраться из опасной зоны.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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