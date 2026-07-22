Революция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машиной

·27·Технологии
Революция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машиной

Лидер рынка электромобилей Tesla представил свое летнее обновление программного обеспечения 2026 года. Центральным элементом этого обновления стала глубокая интеграция в систему искусственного интеллекта Grok, разработанного компанией xAI. Теперь Grok — это не просто чат-бот, отвечающий на вопросы, а полноценный голосовой помощник, способный напрямую управлять множеством функций автомобиля. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, Grok впервые появился в интерфейсе Tesla летом 2025 года, но тогда он выполнял лишь роль собеседника и не имел доступа к системам автомобиля. Новое обновление выводит взаимодействие между водителем и машиной на совершенно новый уровень. Теперь пользователи могут через Grok совершать звонки, искать и включать музыку, настраивать температуру климат-контроля и даже открывать бардачок.

Умная навигация и повседневные привычки

Инженеры Tesla также значительно усовершенствовали навигационную систему. Новая система способна анализировать повседневные привычки владельца автомобиля. Например, она понимает, что водитель каждый день в определенное время едет в школу, спортзал или на работу, и заранее предлагает маршрут. Также система теперь позволяет автоматически выбирать привычный для пользователя маршрут вместо самого быстрого.

Развлекательные функции также не остались без внимания. В частности, в популярный режим караоке была внедрена система оценки исполнения. После завершения песни система оценивает мастерство водителя баллами, а лучшие результаты сохраняются в профиле пользователя. Ожидается, что это станет дополнительным развлечением для водителя и пассажиров в дальних поездках.

Мобильное приложение и дистанционное управление

Часть обновления касается и мобильного приложения Tesla. Теперь пользователи могут выполнять следующие действия через свои смартфоны:

  • Просматривать и делиться статистикой использования системы автопилота;
  • Заранее настраивать уровень заряда аккумулятора по прибытии в пункт назначения;
  • Загружать новые обои (валлпапер) для экрана автомобиля без использования УСБ-накопителей.
Для поклонников Tesla в Узбекистане это обновление также имеет важное значение. Учитывая рост числа электромобилей данной марки в нашей стране, появление таких передовых ИИ-помощников, как Grok, повышает безопасность и комфорт вождения. Особенно настройка климатической системы с помощью голосового управления помогает водителю не отвлекаться от дороги.

Подводя итог, компания под руководством Elon Musk продолжает превращать свои автомобили не просто в транспортное средство, а в смартфон на колесах. Интеграция системы Grok во внутренние функции автомобиля — еще одно доказательство того, насколько глубоко искусственный интеллект проникает в нашу повседневную жизнь.

TeslaGrokИскусственный ИнтеллектElon MuskТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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