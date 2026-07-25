Непредвиденное происшествие во время полета в космос: китайскую ракету ударила молния

·103·Технологии
Непредвиденное происшествие во время полета в космос: китайскую ракету ударила молния

Китайская ракета Лонг Марч 3Б (Чанчжэн-3Б) во время выхода в открытый космос подверглась прямому удару молнии. Несмотря на это, ракета успешно продолжила свою миссию и полностью выполнила поставленную задачу. Это уникальное событие в очередной раз доказало высокую устойчивость космических технологий к экстремальным условиям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инцидент произошел примерно через 30 секунд после старта с космодрома Сичан. Как пишет издание СпакеНевс, на видеозаписях, снятых очевидцами, отчетливо видно, как мощный электрический разряд ударил по корпусу ракеты. Эти кадры, распространившиеся в социальных сетях, вызвали бурные обсуждения, поскольку попадание молнии в ракету во время полета — крайне редкое явление.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (КАСК) сделала официальное заявление по итогам миссии. В нем отмечается, что ракета успешно вывела полезную нагрузку на расчетную орбиту. Интересно, что в официальном сообщении инцидент с ударом молнии упомянут не был, однако визуальные доказательства и независимые эксперты подтверждают это.

Похожие случаи в истории

В истории космонавтики такие случаи можно пересчитать по пальцам. Самый известный инцидент произошел в 1969 году во время миссии Аполло 12. Тогда через несколько десятков секунд после старта ракета дважды подверглась удару молнии. В той ситуации в бортовых системах корабля возникли серьезные неполадки, однако экипажу удалось восстановить управление и продолжить полет к Луне.

Также в 2019 году подобный случай произошел с российской ракетой «Союз». И тогда удар молнии не помешал выведению спутников на орбиту. Достижения современной инженерии позволяют заранее учитывать воздействие атмосферного электричества при проектировании ракет.

Сегодня космические аппараты оснащаются специальными системами защиты и экранированными корпусами. Эти системы предназначены для того, чтобы пропускать электрический заряд по корпусу, не нанося вреда чувствительной электронике внутри ракеты. Тем не менее, удар молнии по взлетающей ракете остается одним из самых впечатляющих и опасных явлений.

По мнению экспертов, ситуация с Лонг Марч 3Б показала, что космические технологии Китая полностью соответствуют международным стандартам и готовы к непредвиденным стихийным бедствиям. Успех миссии оценивается как один из важных шагов в программе Пекина по исследованию космоса.

КитайРакетаКосмосLong MarchТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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