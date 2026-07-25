Новый гигант в мире искусственного интеллекта: Прентис Лабс привлекает 100 миллионов долларов

В эпоху бурного развития технологий искусственного интеллекта известная в отрасли пара основателей Рид Хоффман и Марк Пинкус приближается к новому крупному раунду инвестиций для Прентис Лабс. Как сообщает TechCrunch, компания ведет переговоры о привлечении 100 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов. Данный стартап специализируется на создании агентов, способных управлять компьютером подобно обычным пользователям. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Несмотря на то, что проект Прентис начал свою деятельность в апреле текущего года, он уже успел привлечь внимание инвесторов и крупных клиентов. Компания обучает модели, которые изучают процессы работы офисных сотрудников с документами и различными системами. Цель — полностью автоматизировать сложные и трудоемкие рутинные задачи, такие как обработка страховых претензий или возврат таможенных платежей.

Технологическое превосходство и конкуренция

Представители Прентис заявляют, что их модель под названием Хиве-32Б обошла продукты таких гигантов, как OpenAI и Anthropic, в тестах ВиндовсАгентАрена и СкринСпот-в2. Стартап утверждает, что их модель в 10 раз дешевле конкурентов и гораздо экономичнее для внедрения в повседневные рабочие процессы. Это позволяет компаниям повышать эффективность при снижении человеческого фактора.

В настоящее время Прентис подписала контракты на общую сумму 50 миллионов долларов с рядом крупных производителей и организаций здравоохранения. Согласно прогнозам компании, к третьему кварталу текущего года показатель годовой выручки должен достичь 75 миллионов долларов. Однако эти цифры основаны на комиссионных выплатах в размере 20 процентов от экономии, достигнутой клиентами.

Опыт основателей и перспективы рынка

Руководитель проекта Ританкар Дас обладает особой репутацией в технологическом мире. Он окончил УК Беркелей в 18 лет, а затем учился в таких престижных учебных заведениях, как Оксфорд и Камбридге. Дас развивает стартапы в сфере искусственного интеллекта через свой холдинг Титан. Прентис является его очередным амбициозным проектом, призванным открыть эру АИ-агентов, способных не просто писать текст, но и выполнять практическую работу.

Рынок АИ-агентов, предназначенных для управления компьютером, в настоящее время крайне конкурентен. В этом направлении активно работают следующие компании:

Anthropic — недавно усилила свою команду, приобретя стартап Веркепт;

OpenAI — работает над расширением возможностей ChatGPT;

Тинкинг Мачинес Лаб — новая лаборатория под руководством Миры Мурати;

Microsoft и Google — пытаются интегрировать АИ-агентов в свои операционные системы.

В стартапе Прентис считают, что автоматизация повседневной офисной работы, а не программирование, станет крупнейшей сферой применения искусственного интеллекта в будущем. Если компания достигнет поставленных целей, в ближайшие годы значительная часть офисной работы может перейти на уровень выполнения без вмешательства человека.