Новый гигант в мире искусственного интеллекта: Прентис Лабс привлекает 100 миллионов долларов

·47·Технологии
Новый гигант в мире искусственного интеллекта: Прентис Лабс привлекает 100 миллионов долларов

В эпоху бурного развития технологий искусственного интеллекта известная в отрасли пара основателей Рид Хоффман и Марк Пинкус приближается к новому крупному раунду инвестиций для Прентис Лабс. Как сообщает TechCrunch, компания ведет переговоры о привлечении 100 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов. Данный стартап специализируется на создании агентов, способных управлять компьютером подобно обычным пользователям. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Несмотря на то, что проект Прентис начал свою деятельность в апреле текущего года, он уже успел привлечь внимание инвесторов и крупных клиентов. Компания обучает модели, которые изучают процессы работы офисных сотрудников с документами и различными системами. Цель — полностью автоматизировать сложные и трудоемкие рутинные задачи, такие как обработка страховых претензий или возврат таможенных платежей.

Технологическое превосходство и конкуренция

Представители Прентис заявляют, что их модель под названием Хиве-32Б обошла продукты таких гигантов, как OpenAI и Anthropic, в тестах ВиндовсАгентАрена и СкринСпот-в2. Стартап утверждает, что их модель в 10 раз дешевле конкурентов и гораздо экономичнее для внедрения в повседневные рабочие процессы. Это позволяет компаниям повышать эффективность при снижении человеческого фактора.

В настоящее время Прентис подписала контракты на общую сумму 50 миллионов долларов с рядом крупных производителей и организаций здравоохранения. Согласно прогнозам компании, к третьему кварталу текущего года показатель годовой выручки должен достичь 75 миллионов долларов. Однако эти цифры основаны на комиссионных выплатах в размере 20 процентов от экономии, достигнутой клиентами.

Опыт основателей и перспективы рынка

Руководитель проекта Ританкар Дас обладает особой репутацией в технологическом мире. Он окончил УК Беркелей в 18 лет, а затем учился в таких престижных учебных заведениях, как Оксфорд и Камбридге. Дас развивает стартапы в сфере искусственного интеллекта через свой холдинг Титан. Прентис является его очередным амбициозным проектом, призванным открыть эру АИ-агентов, способных не просто писать текст, но и выполнять практическую работу.

Рынок АИ-агентов, предназначенных для управления компьютером, в настоящее время крайне конкурентен. В этом направлении активно работают следующие компании:

  • Anthropic — недавно усилила свою команду, приобретя стартап Веркепт;
  • OpenAI — работает над расширением возможностей ChatGPT;
  • Тинкинг Мачинес Лаб — новая лаборатория под руководством Миры Мурати;
  • Microsoft и Google — пытаются интегрировать АИ-агентов в свои операционные системы.
В стартапе Прентис считают, что автоматизация повседневной офисной работы, а не программирование, станет крупнейшей сферой применения искусственного интеллекта в будущем. Если компания достигнет поставленных целей, в ближайшие годы значительная часть офисной работы может перейти на уровень выполнения без вмешательства человека.

PrentisИскусственный ИнтеллектСтартапReid HoffmanТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Успех SpaceX: корабль Starship впервые целым прилунился в океанУспех SpaceX: корабль Starship впервые целым прилунился в океанСегодня, 10:28Илон Маск высоко оценил новый теплозащитный слой корабля StarshipИлон Маск высоко оценил новый теплозащитный слой корабля StarshipСегодня, 09:59SpaceX достигла исторического успеха: Starship впервые мягко приземлился в океанSpaceX достигла исторического успеха: Starship впервые мягко приземлился в океанСегодня, 09:21AMD объявила о неожиданной победе над Nvidia с новыми процессорами Zen 6AMD объявила о неожиданной победе над Nvidia с новыми процессорами Zen 6Сегодня, 06:50Snapdragon 8 Элите 6 впервые прошел тестирование: Qualcomm совершит революцию в энергоэффективностиSnapdragon 8 Элите 6 впервые прошел тестирование: Qualcomm совершит революцию в энергоэффективностиСегодня, 05:51AMD готовит новый процессор Ryzen 7 9800ХКс3Д: Революция для игровых ноутбуковAMD готовит новый процессор Ryzen 7 9800ХКс3Д: Революция для игровых ноутбуковСегодня, 05:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне