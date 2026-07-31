Apple отчиталась о рекордной выручке, но акции резко упали

Компания Apple опубликовала результаты за третий квартал 2026 финансового года, завершившийся 27 июня. По информации иксбт.ком, хотя данный период зафиксировал абсолютные рекордные результаты по общей выручке и прибыли на одну акцию, после публикации отчета ценные бумаги технологического гиганта обвалились на 10%. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По итогам квартала общая выручка компании составила 109,4 миллиарда долларов. Это означает рост на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также положительные финансовые изменения четко проявились в объемах операционной и чистой прибыли.

Темпы роста финансовых показателей

В отчетном периоде операционная прибыль Apple резко возросла, достигнув 35,7 миллиарда долларов по сравнению с 28,2 миллиарда долларов в прошлом году. Объем чистой прибыли увеличился с 23,4 миллиарда до 29,8 миллиарда долларов. Эти финансовые результаты превзошли все прогнозы рыночных экспертов и были зафиксированы как очень высокий показатель.

Однако, несмотря на отличные финансовые показатели, прогнозы, данные инвесторам и акционерам на текущий месяц, пришлись им не по душе. Именно этот фактор стал причиной резкого падения стоимости ценных бумаг.

Результаты по направлениям продуктов

Продажи смартфонов iPhone, являющихся основным источником дохода компании, выросли почти на четверть и достигли 55,3 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Мак также значительно расширились, поднявшись с 8 миллиардов до 10,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что продажи носимой электроники, товаров для дома и различных аксессуаров показали чуть меньший рост, увеличившись с 7,4 миллиарда до 7,9 миллиарда долларов. Цифровые сервисы принесли компании 30,7 миллиарда долларов дохода (в прошлом году этот показатель составлял 27,4 миллиарда долларов).

Наряду с общим позитивным фоном, в некоторых направлениях наблюдалось и снижение. В частности, продажи планшетов iPad сократились с 6,6 миллиарда долларов в прошлом году до 6,2 миллиарда долларов.