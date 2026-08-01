Увеличивают ли венчурные инвестиции количество мошенничества в стартапах

В новом отчете исследователей из британского Империал Коллеге и французской Эмлён Бусинесс Шул было изучено, почему случаи мошенничества чаще встречаются в стартапах, финансируемых за счет венчурных инвестиций. Данная научная работа имеет важное значение, так как раскрывает опасные тенденции в мире технологий и ответственность инвесторов в этом вопросе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как пишет издание TechCrunch, исследователи создали базу данных технологических основателей и компаний, преследовавшихся по гражданским и уголовным делам Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерством юстиции (ДОДж) в период с 2000 по 2023 годы. Среди них — такие громкие преступления последних лет, как дело Чарли Джавиче из компании Франк и основателя Терраформ Лабс До Квона.

В другом исследовании Университета Торонто, опубликованном в июне, проанализировано 654 дела о мошенничестве, открытых против стартапов, финансируемых венчурными фондами США в 2000–2023 годах. Согласно результатам, хотя в целом мошенничество встречается редко, компании, получившие венчурные инвестиции, сталкиваются с подобными обвинениями гораздо чаще, чем те, которые работали без привлечения средств.

Ложные ожидания и фактор ИИ

Один из авторов исследования Тим Вайс подчеркнул, что стартапы, начавшие свою деятельность в периоды перегрева рынка и ослабления контроля, с большей вероятностью (на 19%) впоследствии встают на путь мошенничества. По его мнению, проблема заключается не только в самих основателях, но и в инвесторах, которые требуют от них завышенных показателей роста.

Современная среда стремительно развивающихся ИИ-стартапов также создает условия, подталкивающие основателей к нарушениям закона. Проблемы обостряются по мере увеличения разрыва между требованиями инвесторов и реальными возможностями компании.

Три этапа обмана

В исследовании объясняется, что из-за давления основатели переходят к трем этапам лжи. Это поверхностная, укоренившаяся и глубокая формы обмана.

Поверхностный обман: Когда основатели скрывают реальное положение дел компании и приукрашивают ее успех.

Когда основатели скрывают реальное положение дел компании и приукрашивают ее успех. Укоренившийся обман: Подготовка фальшивых доказательств, контрактов и счетов-фактур для подтверждения лжи.

Подготовка фальшивых доказательств, контрактов и счетов-фактур для подтверждения лжи. Глубокий обман: Полная фальсификация финансовых показателей с целью заставить венчурные фонды заблуждаться.