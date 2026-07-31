Трамп: И Путин, и Зеленский будут вынуждены пойти на уступки для завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры обеих стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — хотят достичь соглашения о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Однако, как подчеркнул глава Белого дома, достижение этой цели потребует неизбежных уступок с обеих сторон.

Трамп сделал это заявление 31 июля на заседании Кабинета министров в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). По его мнению, оба лидера на самом деле «выступают за достижение соглашения», однако в вопросе компромисса существуют определенные препятствия.

"По-моему, и Зеленский, и Путин хотят достичь соглашения. Ни один из них не хочет идти на уступки, но обоим придется пойти на некоторые уступки", — заявил президент США. Он также отметил, что ни одна из сторон изначально не хочет уступать, но они понимают, что в конечном итоге это будет необходимо.

Это заявление Трампа в очередной раз подтверждает прежние призывы США к скорейшему завершению конфликта в Украине и показывает, что Вашингтон уделяет серьезное внимание переговорному процессу.