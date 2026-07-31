Поездка на работу в Латвию станет проще: в Ташкенте открывается учебный полигон для водителей

Встреча между директором Агентства миграции Узбекистана Бехзодом Мусаевым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Узбекистане Гиртсом Яунземсом и руководством одного из крупнейших транспортно-логистических предприятий Латвии — компании Kreiss — положила начало новому этапу в сфере трудовой миграции. В ходе переговоров был решен вопрос о целевой подготовке узбекских водителей непосредственно в Узбекистане перед их отправкой в Латвию и организации необходимых экзаменов на месте.

Zamin.uz представляет анализ деталей данной инициативы и удобств, создаваемых для трудовых мигрантов.

Возможность получения латвийского водительского удостоверения в Узбекистане

Руководство компании Kreiss обратилось к Агентству миграции за практическим содействием в подготовке водителей с участием латвийских специалистов. Согласно проекту, в Узбекистане будут созданы специальный учебный полигон, учебные классы и вся необходимая инфраструктура.

Главная особенность этого центра заключается в том, что там можно будет не только пройти повышение квалификации, но и сдать все тесты и экзамены, необходимые для получения водительского удостоверения Латвии. Это создаст большие удобства для водителей, желающих работать в Европе.

Резкое сокращение времени и расходов

Внедрение этой новой системы предоставит трудовым мигрантам ряд существенных преимуществ:

Быстрое трудоустройство: Водители по прибытии в Латвию будут избавлены от необходимости прохождения обязательных ранее подготовительных курсов, занимавших более месяца. Экономия: Сократятся лишние расходы (на проживание, питание, транспорт), затрачиваемый на период обязательного обучения в Латвии. Эффективность: Будет предотвращена потеря времени и появится возможность приступить к работе гораздо раньше.

Соблюдение трудового договора — залог успеха

На встрече поднимался вопрос не только об удобствах, но и об обязательствах. Компания Kreiss, где трудятся более тысячи граждан Узбекистана, подчеркнула важность строгого соблюдения трудового договора специально подготовленными специалистами.

Отмечалось, что в некоторых случаях, несмотря на средства и время, потраченные на подготовку сотрудников, их уход к другим работодателям негативно влияет на систему организованной трудовой миграции. Компания требует строгого соблюдения договорной дисциплины для предотвращения подобных ситуаций.

Анализ планируемого учебно-испытательного центра

Показатель / Детали Анализ и комментарий Цель проекта Подготовка водителей в Узбекистане на основе требований Латвии Специалисты Обучение с участием латвийских специалистов Основная функция Организация экзаменов для получения латвийского водительского удостоверения Предполагаемое место Ташкентская область Необходимая инфраструктура Учебный полигон, учебные классы, техника Основной партнер Компания Kreiss (Латвия) Выгода для мигрантов Снижение необходимости прохождения месячного обязательного обучения в Латвии, экономия средств и времени

Заключение и анализ: Новый путь на европейский рынок

Открытие в Узбекистане центра подготовки и тестирования водителей по латвийским стандартам является шагом, имеющим стратегическое значение в сфере трудовой миграции. Это не только обеспечит компанию Kreiss качественными кадрами, но и широко откроет двери для узбекских специалистов на европейский рынок труда.

По итогам переговоров компания Kreiss предоставит технические требования к учебно-испытательному центру, а Агентство миграции проработает возможности размещения полигона и необходимой инфраструктуры в Ташкентской области. Также будет подготовлен проект межправительственного соглашения в сфере трудовой миграции. Успешная реализация данной инициативы послужит дальнейшему укреплению экономических связей между Узбекистаном и Латвией.

Хотели бы вы работать водителем в Латвии или других странах Европы? Воспользовались ли вы таким центром, если бы он открылся? Оставляйте свое мнение в комментариях! Поделитесь этой важной новостью с друзьями-водителями, стремящимися на европейский рынок.