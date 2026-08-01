Какой результат показала Radeon RX 9050 в первых тестах

Недавно представленные результаты первых тестов видеокарты AMD Radeon RX 9050 были опубликованы в интернете, и этот гаджет зафиксировал один из самых неожиданных результатов на рынке. По информации иксбт.ком, протестированная версия с 8 GB памяти стала самой слабой графической картой нового поколения и заметно отстает даже от своего главного конкурента. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Напомним, что версия данной модели с 4 GB памяти не поступит в розничную продажу отдельно, а будет поставляться покупателям только в составе готовых компьютеров. Именно поэтому возможности версии с 8 GB, которую можно приобрести самостоятельно, находятся в центре внимания специалистов и пользователей.

Результаты тестов и уровень производительности

Проведенные тесты показали, что новая видеокарта в программе 3ДМарк продемонстрировала результат в среднем на 18 процентов слабее, чем ее главный конкурент в лице GeForce RTX 5050 . Разница в играх оказалась еще более заметной и составила примерно 30 процентов.

В качестве исключения в игре ДУМ Те Дарк Агес при разрешении выше Фулл ХД наблюдалась немного другая ситуация, однако специалисты объясняют это специфическими техническими особенностями данной игры. Если вычесть 30 процентов из показателей GeForce RTX 5050, конечный результат будет соответствовать уровню GeForce RTX 2060.

Позиция на рынке и энергопотребление

Согласно анализу, модель Radeon RX 9050 оказалась слабее любой дискретной видеокарты предыдущего поколения из серий Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40, имеющейся в розничной продаже. Тем не менее стоит отметить, что она работает немного быстрее GeForce RTX 3050.

Тем не менее розничные цены продуктов AMD и ее конкурента находятся практически на одном уровне, что может вызвать вопросы у пользователей. В качестве главного преимущества новинки уместно привести ее минимальное энергопотребление — видеокарта потребляет менее 75 В. Это позволяет производителям выпускать версии без дополнительного блока питания или даже с пассивной системой охлаждения.